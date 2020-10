Este sábado, en una ceremonia privada, se realizó el responso del cabo 2° Eugenio Nain, de 24 años, mártir número 1.221 de Carabineros, que fue emboscado este viernes en la Araucanía, luego de ser atacado por un grupo de desconocidos que, hasta el momento, continúan prófugos.

Hasta ahora, se sabe que el uniformado fallecido iba a bordo de un vehículo sin ningún tipo de blindaje y ningún tipo de protección para repeler un posible enfrentamiento, lo que ha sido criticado por su familia.

“Mi marido era un gran carabinero, él nunca le pegó a nadie. Quiero justicia por él porque era un gran hombre, un gran padre, un gran hijo. Era una persona intachable”, expresó su viuda, Dahianna Pereira.

“Siempre me decía: ‘amor, voy a trabajar, pero no sé si voy a volver’. Y justo ese día pasó, no estuvo ni una hora trabajando”, agregó.

Pese a que sus compañeros lo llevaron rápidamente hasta un hospital local, los médicos no pudieron hacer nada, ya que prácticamente llegó fallecido al centro asistencial.

En tanto, el general director de Carabineros, Mario Rozas, aseveró que el crimen no quedará impune.

“Con mucho sentimiento de rabia, con mucho sentimiento de impotencia. Con sentimientos muy encontrados hoy día me dirijo a mis compatriotas. Estamos dolidos, estamos sentidos, estamos abatidos, porque ha muerto uno de los nuestros, el cabo 2° Eugenio Nain. Ha sido asesinado cobardemente por un grupo que no sabemos que pretende para nuestro país, sin embargo, con la prudencia y la celeridad que implica ser el carabinero a cargo de Carabineros, debo decir que este hecho no va a quedar impune”, zanjó.

