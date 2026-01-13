“Un escándalo” y “al fin se hizo justicia”: Absolución de Claudio Crespo en marco de Caso Gatica divide al Congreso

El fallo que absolvió al exteniente coronel Claudio Crespo por el caso de Gustavo Gatica generó duras críticas desde el oficialismo y respaldos desde la oposición, reabriendo el debate político sobre el actuar policial en el estallido social.

Reacciones divididas generó en el Congreso la absolución del exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, acusado de disparar los perdigones que dejaron ciego a Gustavo Gatica durante el estallido social de 2019.

Desde el oficialismo y sectores de izquierda, varias diputadas y diputados cuestionaron duramente el fallo del 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, mientras que parlamentarios de oposición respaldaron la decisión judicial y defendieron el actuar de Carabineros.

¿Qué dijeron desde el Congreso?

La diputada Carmen Hertz calificó el veredicto como “un escándalo” y habló de una “vergüenza incalificable”, al sostener que el fallo consolida un escenario de impunidad frente al daño provocado a Gatica. En una línea similar, la diputada Emilia Schneider afirmó que la resolución representa “una muy mala señal de la justicia” y reiteró que durante el estallido social se cometieron graves violaciones a los derechos humanos.

También desde el Frente Amplio, la diputada Nathalie Castillo señaló que la absolución deja el caso en la impunidad y cuestionó que el fallo se sustente en la Ley Nain Retamal, a la que calificó como una “vergüenza”.

En el mismo sector, la diputada Camila Rojas Valderrama sostuvo que resulta inconcebible que se acreditara un disparo al rostro de Gatica y que dicho actuar fuera legitimado como uso proporcional de la fuerza. Además, anunció respaldo a las acciones legales que el afectado decida impulsar.

El diputado Tomás Hirsch expresó su rechazo en términos similares, al afirmar que Crespo disparó contra Gatica y que la absolución resulta incomprensible.

En contraste, desde la oposición hubo respaldos explícitos al fallo. El diputado Luis Fernando Sánchez sostuvo que no corresponde perseguir penalmente a Carabineros por cumplir su labor y atribuyó la responsabilidad de los hechos de 2019 a quienes participaron en actos de violencia.

En la misma línea, el diputado Cristián Araya afirmó que Claudio Crespo es inocente, respaldando de forma directa la decisión del tribunal.

A estas declaraciones se sumaron voces del Partido Nacional Libertario. A las afueras del Centro de Justicia, el diputado electo Pierre Karlezi pidió la salida inmediata de la fiscal Chong, mientras que el diputado Sebastián Zamora anunció un homenaje a Carabineros y expresó su respaldo a la institución.

El fallo absolvió de manera unánime a Claudio Crespo del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves o gravísimas, al concluir que su actuar estuvo amparado por la legítima defensa y el uso de fuerza gradual. Además, el tribunal cuestionó la forma en que la Fiscalía estructuró la acusación.