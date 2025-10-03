Ranking de velocidad de Internet en el mundo: ¿En qué puesto está Chile?

Según la medición de SpeedTest Global Index, Chile logró consolidarse como líder regional y logró ser el segundo país a nivel mundial con la conexión a internet más rápida de banda ancha fija, siendo superado únicamente por Singapur.

Con una velocidad de 347.40 Mbps, Valparaíso es la 2° ciudad del mundo con la banda ancha fija más rápida a nivel global, lo cuál posiciona a Chile con el internet más rápido de América Latina y segundo a nivel mundial, marcando la relevancia que tiene el país en el escenario global de conectividad.

El estudio de la compañía norteamericana muestra que la velocidad promedio de descarga en Chile alcanzó 332 Mbps, superando con creces a varias potencias como Hong Kong (325 Mbps), Emiratos Árabes Unidos (318 Mbps), y Estados Unidos (285 Mbps). Resultados que sitúan a Chile como un referente en términos de conexión e infraestructura digital.

¿Cómo se puede medir el internet en los hogares?

El estudio Global Index – Speedtest de Ookla tiene una forma de medición particular y es que sus resultados se basan en las millones de pruebas realizadas por los propios usuarios a lo largo de todo el mundo.

Si quieres saber cuál es la velocidad real de tu conexión a internet en la casa u oficina, puedes ingresar a speedtest.net y realizar el test en cuestión de segundos. De esta forma podrás saber qué tan rápido es tu internet en comparación con el promedio nacional y mundial.