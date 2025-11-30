Ranking de donaciones millonarias a la Teletón: Dónde se ubican la CPC, la CChC y la familia Luksic

Los registros públicos de Teletón y las cifras que se han dado a conocer en televisión permiten seguir la pista a los aportes millonarios que han acompañado la cruzada. Desde el aporte récord de 2020 hasta la donación conjunta de la CPC y la CChC en 2025, el top revela quiénes han encabezado las mayores transferencias a la campaña solidaria.

La Teletón 2025 no solo superó su meta general de recaudación, también dejó un nuevo capítulo en la historia de los aportes empresariales.

En la recta final de la cruzada, tres grandes donaciones desde el mundo privado resultaron decisivas para superar los $40.502.617.946 fijados como objetivo y llegar al cómputo final de $44.253.268.546.

La donación de $3 mil millones que marcó la noche

Pasada la 1 de la madrugada de este domingo, representantes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC)y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) subieron al escenario del Estadio Nacional.

Mario Kreutzberger, por su parte, reaccionó destacando el hito en pantalla.

“Esta es la donación más grande que hemos recibido hasta este momento” en esta edición de la campaña, quiso subrayar.

El rol de la familia Luksic, CCU y Unimarc en la Teletón 2025

Horas antes, otra cifra había llamado la atención.

Si bien la familia Luksic optó por no aparecer en el escenario, encargó a Don Francisco comunicar una donación de $2.000 millones, informada durante la madrugada del sábado 29 de noviembre.

A eso se sumaron los aportes de empresas de consumo masivo.

De acuerdo con las cifras confirmadas por la propia organización, CCU entregó alrededor de $1.260 millones, mientras que Unimarc aportó $1.440 millones durante el bloque final.

Dichas transferencias se sumaron al flujo de donaciones del público. Asimismo, contribuyerona a empujar el último cómputo, que había quedado en torno a los $39 mil millones antes de las intervenciones de los gremios.

¿Cómo queda el ranking histórico de grandes donaciones a la Teletón?

Con el aporte conjunto de CPC y CChC, la Teletón 2025 actualizó el listado de las donaciones empresariales más altas registradas en la cruzada.

Según los montos informados públicamente por la Fundación Teletón y los organizadores en las distintass ediciones, el ranking reciente queda así:

Teletón 2020: $5.000 millones (CPC y Sofofa).

Teletón 2016: $4.400 millones (familia Luksic).

Teletón 2024: $3.300 millones (CPC).

Teletón 2023: $3.000 millones (Sofofa).

Teletón 2025: $3.000 millones (CPC y CChC).

Teletón 2022: $2.500 millones (CPC).

A ese listado se suma una cifra que no aparece como depósito directo, pero que la fundación suele destacar, y es la inversión de $10 mil millones realizada por la familia Luksic en 2014.

En aquella ocasión, el propósito era financiar la construcción del Instituto Teletón de Antofagasta, considerada la contribución más alta en infraestructura asociada a la campaña.