Ranita de Darwin: Contraloría da luz verde a decreto clave para conservación de la especie en Chile

Durante la mañana de este jueves, el organismo informó la toma de razón del Decreto N° 38 del Ministerio del Medio Ambiente, que oficializa el Plan RECOGE para la recuperación, conservación y gestión de las ranitas de Darwin.

La Contraloría General de la República informó este jueves que cursó el decreto que aprueba el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión (RECOGE) de las ranitas de Darwin, una medida orientada a la protección de estas especies nativas amenazadas de Chile.

La información fue difundida por el propio organismo a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, donde señaló: “Hemos cursado el Decreto N° 38 del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Plan RECOGE, para la conservación de las Ranitas de Darwin”.

De acuerdo con los antecedentes conocidos hasta ahora, el decreto había sido reingresado el 18 de marzo, un día después de que el Gobierno retirara desde Contraloría una serie de decretos ambientales que se encontraban en trámite de toma de razón.

Entre ellos. figuraba precisamente el Decreto N° 38 de 2025, que aprueba el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión de las ranitas de Darwin.

🟢TOMA DE RAZÓN | Hemos cursado el Decreto N° 38 del @MMAChile, que aprueba el Plan RECOGE, para la conservación de las Ranitas de Darwin. pic.twitter.com/zTruZ6vqhG — Contraloría (@Contraloriacl) March 19, 2026

El plan había sido aprobado previamente por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático en julio de 2025.

En dicha instancia, el Ministerio del Medio Ambiente informó que el instrumento busca proteger y recuperar las poblaciones de Rhinoderma darwinii y Rhinoderma rufum, dos especies nativas de Chile clasificadas como En Peligro y En Peligro Crítico, respectivamente.

Estas especies enfrentan amenazas como la pérdida y fragmentación de su hábitat, los incendios forestales, el cambio climático, la presencia de especies exóticas invasoras y enfermedades como la quitridiomicosis, una infección fúngica que afecta a anfibios.

“Luego de una exhaustiva revisión de este instrumento reingresamos a Contraloría el decreto del Plan de Recuperación, Conservación y Gestión (RECOGE) de las ranitas de Darwin, instrumento que ya tiene toma de razón por este organismo. Esta es una medida clave para proteger estas especies únicas de la biodiversidad chilena, pero que están en estado de En Peligro y En Peligro crítico, respectivamente, por la pérdida de su hábitat, y por los impactos del cambio climático”, expresó la ministra Francisca Toledo.

¿En qué consiste el plan RECOGE?

El plan contempla líneas de acción vinculadas a la protección de sitios reproductivos, restauración ecológica, educación ambiental y fortalecimiento institucional.

En el caso de Rhinoderma rufum, también conocida como ranita de Darwin del norte, la situación es especialmente delicada.

La propuesta del plan RECOGE indica que la especie no ha sido observada desde 1981 y que hoy está categorizada como En Peligro Crítico (Posiblemente Extinta) por la Lista Roja de la UICN y como En Peligro Crítico por el Reglamento de Clasificación de Especies de Chile.

El mismo documento advierte que, de confirmarse su extinción, se trataría de la primera extinción documentada de un animal nativo de Chile en tiempos contemporáneos. Asimismo, señala que la especie Rhinoderma darwinii está clasificada En Peligro por la UICN y por la normativa chilena, debido a su área de ocupación limitada, la fragmentación severa de sus poblaciones y su declive continuo.

La toma de razón de Contraloría permite que el decreto continúe su tramitación administrativa y allana el camino para la implementación formal de este plan de conservación, en medio del debate generado por el retiro y posterior reingreso de decretos ambientales por parte del Ejecutivo.