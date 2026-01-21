Ramírez (UDI) valora la diversidad en el gabinete de Kast y afirma que en la siguiente fase “debe haber un equilibrio técnico y político”

El timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, planteó que, al igual que en gabinetes anteriores, existe una diversidad de autoridades que provienen del mundo privado y de la academia. En ese contexto, destacó que en la siguiente fase se conformarán equipos donde deberá existir "un riguroso equilibrio técnico y también político".

En ese contexto, destacó que desde la campaña Kast planteó la idea de reducir ministerios. Por tanto, la designación de Daniel Mas como biministro de Economía y Minería “es una buena señal”, y sostuvo que “ojalá que este no sea el único”.

Consultado por la prensa sobre qué pasó con Santiago Montt, quien era una de las eventuales cartas para asumir como titular de Minería, respondió que los nombramientos son efectivos cuando se anuncian de manera oficial.

“Los equipos se hacen por etapas y, por lo tanto, hoy lo que vimos fue la primera fase, muy importante, que es la de los 24 ministros, que van a ser las caras más visibles del gobierno. Pero luego vienen también otras personas muy relevantes que van a conformar equipos, y ahí tiene que haber un riguroso equilibrio técnico y también político”, sostuvo.

En esa línea, subrayó que, al no contar con mayoría en el Congreso, es importante que haya personas calificadas en términos políticos en los ministerios.

“Aquí tenemos, como ha ocurrido en todos los gabinetes de todos los presidentes, personas que vienen del mundo político, del mundo privado, de la academia y también de fundaciones o institutos de estudio. Esta no ha sido la excepción, y habrá que reforzar en algunos más la técnica y en otros más la política, lo que es natural y obvio que ocurra”, concluyó.