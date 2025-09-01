País zona norte

Rachas de viento de 60 a 90 km/h en dos regiones del norte: DMC emite aviso por probabilidad de tormentas de arena

Por CNN Chile

01.09.2025 / 22:18

{alt}

La Dirección Meteorológica emitió un aviso por vientos de intensidad normal a moderada, con probabilidad de tormentas de arena en dos regiones del norte del país.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por vientos de intensidad normal a moderada, debido a una condición sinóptica de corriente en chorro.

Este fenómeno se desarrollará desde la madrugada del martes 2 de septiembre hasta la noche del miércoles 3 de septiembre, con probabilidad de tormentas de arena.

Las zonas que podrían verse afectadas son:

  • Antofagasta: Cordillera y Costa
  • Atacama: Cordillera

Intensidad estimada del Viento en km/h

 

DESTACAMOS

Cultura La guía definitiva de panoramas culturales durante septiembre 2025 en Santiago

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Ossandón afirma que "no existe el piñerismo": "Se muere y se acabó. ¿Qué pasó después?"
Ossandón afirma que descuelgues hacia Kast dañan a Matthei, pero que "es una señal de que no tienen equipo"
Ossandón asegura que de ser invitado a un eventual gobierno de Kast, "pondría condiciones" para sumarse
Rachas de viento de 60 a 90 km/h en dos regiones del norte: DMC emite aviso por probabilidad de tormentas de arena
Tras fuga de apoyos hacia Kast, Evelyn Matthei estrena nuevo slogan de campaña llamando a la unidad
Evelyn Matthei relanza su campaña presidencial | CNN Prime