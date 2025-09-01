Rachas de viento de 60 a 90 km/h en dos regiones del norte: DMC emite aviso por probabilidad de tormentas de arena

La Dirección Meteorológica emitió un aviso por vientos de intensidad normal a moderada, con probabilidad de tormentas de arena en dos regiones del norte del país.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por vientos de intensidad normal a moderada, debido a una condición sinóptica de corriente en chorro.

Este fenómeno se desarrollará desde la madrugada del martes 2 de septiembre hasta la noche del miércoles 3 de septiembre, con probabilidad de tormentas de arena.

Las zonas que podrían verse afectadas son:

Antofagasta: Cordillera y Costa

Atacama: Cordillera

Intensidad estimada del Viento en km/h