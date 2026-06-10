“No estamos de acuerdo con el pirquineo”: El cruce entre Quiroz y Provoste por diálogos de la megarreforma

La discusión por la megarreforma del Gobierno sumó un nuevo episodio de tensión en el Senado, esta vez entre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y la senadora Yasna Provoste (DC).

El cruce ocurrió durante la sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, en medio del debate por el proyecto denominado Ley para la reconstrucción nacional, desarrollo económico y social.

La controversia se originó luego de que Quiroz afirmara que ha sostenido conversaciones con parlamentarios de oposición para abordar la iniciativa, lo que fue cuestionado por Provoste, presidenta del Comité Unido, integrado por senadores de la DC, PC, Frente Amplio e independientes.

Provoste acusa “pirquineo” de votos

Durante su intervención, la senadora criticó la lógica del proyecto y sostuvo que el crecimiento del país entre 1990 y 2010 se construyó sobre la base de acuerdos, diálogo y compromisos.

“Lo que no nos puede pasar es que aquí tengamos ministros que hoy día tramitan este proyecto de ley y que se vean beneficiados con la exención tributaria, y que todos los chilenos, incluidos los más pobres, le tengan que regalar recursos para que ellos no paguen las contribuciones”, señaló.

Luego, el presidente de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya (UDI), entregó la palabra al ministro Quiroz, quien defendió las conversaciones que ha sostenido durante la tramitación.

“Nosotros estamos conversando con prácticamente todas las bancadas de la oposición y con distintos parlamentarios. No voy a exagerar si digo que prácticamente todos los días tengo alguna reunión con algún parlamentario de la oposición”, afirmó el secretario de Estado.

Ante esa frase, Provoste interrumpió y respondió molesta.

“Como vengo de una zona minera, nosotros no estamos de acuerdo en la política del pirquineo y, por lo tanto, nosotros o nos reunimos como comité o no. De pirquineo no estamos y con nuestro comité no se ha reunido”, sostuvo la parlamentaria.

Macaya intentó bajar el tono del intercambio y señaló que existía apertura al diálogo, antes de devolverle la palabra al ministro.

Quiroz rechazó la interpretación de Provoste y defendió las reuniones bilaterales como parte de la discusión legislativa.

“Yo nunca he entendido una reunión bilateral con un pirquineo. Sencillamente, intercambiar ideas entre dos personas que son racionales y que están pensando por el bien del país”, respondió.

El titular de Hacienda agregó: “Ese es por lo menos el enfoque que yo tenía. Me gusta el diálogo socrático”.

Pese a que Provoste intentó intervenir nuevamente, Macaya permitió que el ministro terminara su intervención.