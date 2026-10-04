Quiroz no descarta revisar continuidad de “Yo Elijo mi PC” y dice que “la revisión debe hacerse con la máxima acuciosidad”

El jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, se refirió a la controversia que ha generado la decisión de no asignar recursos para las Becas TIC de Junaeb, que reúnen programas como “Yo Elijo mi PC”, en el proyecto de Presupuesto 2027.
Ante los diversos cuestionamientos por parte del oficialismo y la oposición, el ministro de Hacienda comentó en El Mercurio: “Soy consciente y promotor de que nuestros niños accedan a la tecnología. Pero, por lo mismo, la revisión de cada programa y partida que tenga que ver con ello debe siempre hacerse con la máxima acuciosidad, buscando eficacia, alcance y eficiencia”.
En esa línea, sostuvo que el sello del Gobierno es velar por entornos digitales seguros.
Uno de los partidos oficialistas que ha expresado su molestia es la Unión Demócrata Independiente (UDI), que, a través de una declaración pública, expuso: “Expresamos nuestra profunda preocupación por la disminución de los recursos destinados a dos importantes políticas educacionales: los Liceos Bicentenario, que se han convertido en un verdadero faro para miles de familias de clase media y de menores ingresos, promoviendo el mérito, el esfuerzo y la excelencia; y las Becas de Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones, fundamentales para evitar que las diferencias económicas se transformen también en brechas digitales y educacionales”.
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