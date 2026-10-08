Quiroz llama a empresarios a “sacar la voz” y afirma: “Todavía estamos asustados por el 18 de octubre”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, llamó a los empresarios a plantear con mayor fuerza las medidas que consideran necesarias para impulsar la inversión y aseguró que Chile tiene actualmente una oportunidad para realizar cambios.

Durante un encuentro de la Unión Social de Empresarios Cristianos, el secretario de Estado cuestionó lo que describió como un temor a participar del debate público.

“¿Por qué no lo dicen? No tengan miedo, estamos amarrados por cosas que no deberíamos estar amarrados. Desatemos las amarras, liberemos la energía creadora”, afirmó.

Quiroz sostuvo que parte de esa actitud respondería todavía a los efectos políticos del estallido social de 2019. “Estamos todos pensando como si fuera hace 10 años, estamos todos asustados todavía por el 18 de octubre. No, esta es la oportunidad de cambiar las cosas”, señaló.

El ministro también planteó la necesidad de “restablecer la dignidad” de quienes emprenden y advirtió que, a su juicio, un ambiente político adverso al mundo empresarial puede afectar las decisiones de inversión.

Quiroz atribuye actuales cifras a decisiones del pasado

Durante su exposición, el titular de Hacienda abordó además el bajo crecimiento, el desempleo y la caída de la actividad minera. Según planteó, parte del escenario actual responde a decisiones acumuladas durante años que habrían perjudicado la inversión.

“Son años y años de un ambiente adverso a la inversión, adverso al mundo empresarial, adverso a la iniciativa. ¿Qué querían? Y esas bajas de inversión hoy en día las estamos pagando”, sostuvo.

Quiroz defendió además las medidas económicas impulsadas por el Gobierno y llamó a no evaluar sus resultados únicamente a partir de cifras de corto plazo.

En materia fiscal, señaló que la discusión del Presupuesto 2027 requiere revisar la distribución de los recursos y sostuvo que algunas partidas podrían necesitar menores montos para priorizar otras áreas.