Quiroga por derrota de Jara:”No había estrategia posible para que se pudiera ganar, era muy difícil”

El exjefe estratégico de la campaña de Jara valoró el desempeño de la excandidata oficialista en un escenario adverso y destacó su liderazgo como una figura con proyección dentro del futuro político del oficialismo.

Darío Quiroga, exjefe estratégico de la campaña presidencial de Jeannette Jara, se refirió a los resultados de las elecciones presidenciales, asegurando que el oficialismo enfrentaba un escenario prácticamente irreversible en la segunda vuelta que terminó con José Antonio Kast como presidente electo.

A su juicio, las condiciones políticas hacían inviable cualquier intento real de triunfo.

En conversación con La Tercera, el sociólogo afirmó que los resultados del balotaje no lo sorprendieron y que incluso le parecieron coherentes con el contexto previo.

Según explicó, cerca del 70% del electorado en primera vuelta optó por candidaturas críticas u opositoras al Gobierno, lo que, desde una perspectiva estructural, dejaba el desenlace “bastante cerrado”.

Quiroga insistió en que, pese a la derrota, el desempeño electoral fue razonable considerando la complejidad del escenario.

“Creo que no había estrategia posible para que se pudiera ganar, era muy difícil”, señaló.

El analista también abordó las dificultades que enfrentó Jara durante la campaña, afirmando que su condición de candidata oficialista representó un desafío mayor que su militancia comunista.

No obstante, valoró su liderazgo, al que calificó como “muy interesante”, y destacó que podría cumplir un rol relevante en el futuro político.

Consultado por una eventual autocrítica, Quiroga reconoció que el análisis retrospectivo no es sencillo.

Explicó que el trabajo cotidiano de una campaña responde a urgencias permanentes y que, desde su rol técnico, el objetivo fue fortalecer el liderazgo de la candidata y darle espacio para ejercerlo.

“Por lo menos, estoy súper conforme con el esfuerzo desplegado, independiente, insisto, de cosas que se podrían haber hecho mejor”, puntualizó.