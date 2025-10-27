¿Quiénes son los integrantes de la comisión revisora de AC contra Diego Pardow?: Instancia tiene mayoría oficialista

El sorteo, realizado durante la sesión de sala, excluyó a los 11 diputados firmantes de la acusación y a los integrantes de la mesa directiva de la Cámara, en cumplimiento del reglamento interno que busca garantizar imparcialidad en el proceso.

La Cámara de Diputadas y Diputados llevó a cabo este lunes el sorteo para conformar la comisión revisora que evaluará la acusación constitucional presentada contra el exministro de Energía, Diego Pardow.

La acción se enmarca en el escándalo generado a partir de la detección de un error que duplicó los cobros de las cuentas de la luz.

El libelo acusatorio está firmado por 11 parlamentarios, pertenecientes al Partido de la Gente, Amarillos, Demócratas, Chile Vamos, Republicanos, Libertarios, y el Partido Social Cristiano.

Conformación de comisión

El grupo estará integrado por Carmen Hertz (PC), Sergio Bobadilla (UDI), Mauro González (RN), Jaime Mulet (FRVS) y Ericka Ñanco (FA), quienes tendrán la tarea de analizar el libelo impulsado por bancadas de oposición.

El sorteo, realizado durante la sesión de sala, excluyó a los 11 diputados firmantes de la acusación y a los integrantes de la mesa directiva de la Cámara, en cumplimiento del reglamento interno que busca garantizar imparcialidad en el proceso.

Los fundamentos de la acusación

Los firmantes sostienen que Pardow habría vulnerado dicho principio durante su gestión en el Ministerio de Energía, aunque los detalles de las acusaciones serán revisados por la comisión en los próximos días.

La comisión revisora deberá emitir un informe recomendando si procede o no la acusación, antes de que el documento sea votado por la sala.