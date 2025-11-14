Quiénes son los candidatos a diputados por el Distrito 11 en las elecciones 2025

El Distrito 11 tendrá un rol clave en estas elecciones parlamentarias, porque permitirá medir la correlación de fuerzas dentro de las derechas, en un escenario donde a las comunas de La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura les corresponden seis escaños en la Cámara.

En la Cámara de Diputadas y Diputados, a este distrito le corresponden seis escaños.

En el pacto Chile Grande y Unido destacan figuras conocidas como Francisco Undurraga (Evópoli), quien va por su reelección, mientras que Diego Schalper se cambió del Distrito 15 al Distrito 11. También figura la exconvencional Constanza Hube (Unión Demócrata Independiente). Esta lista además enfrentará a militantes reconocidos del Partido Republicano, como Cristian Araya y Catalina Del Real.

En la otra vereda, el oficialismo también presentó candidaturas con una trayectoria política conocida, como la del presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch, además de Rodrigo Rettig, la exconvencional Constanza Schönhaut y la exconcejala de Las Condes Isidora Alcalde.

A continuación, se presentan las listas y candidaturas correspondientes al Distrito 11, según la papeleta oficial publicada por el Servel:

B. Verdes, Regionalistas y Humanistas

51. Tomas Hirsch Goldschmidt (Acción Humanista)

52. Elizabeth Contreras Becerra independiente (Acción Humanista)

53.Catalina Vidal Mendez (Acción Humanista)

54.Pedro Davis Urzua independient (Acción Humanista)

55.Myriam Meza Ancaten (Acción Humanista)

56.German Rojas Volmar (Federación Regionalista Verde Social)

57.Melina Gianelli Altamirano (Federación Regionalista Verde Social)

C. Unidad por Chile

58. Rodrigo Alfonso Rettig Vargas (Liberal de Chile)

59. Marcela Hevia Cubillos (Independiente Liberal de Chile)

60.Constanza Schonhaut Soto (Frente Amplio)

61. Isidora Alcalde Egaña (Frente Amplio)

62. Cindy Solis Ibarra (Independiente por la Democracia)

63.Maria Ester Olea Rodriguez (Radical de Chile)

64.Cecilia Celis Ahumada (Demócrata Cristiano)

D. Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista

65.Nelson Nicolás Peña Gallardo (Humanista)

66. Guillermo González Castro (Independiente Humanista)

67. María Angélica Romero Donoso (Humanista)

68. Elio Zárate Moraga (Independiente Humanista)

69. Nicolás Andrés Romero Reeves (Independiente Humanista)

70. Ninoska Henríquez Araya (Independiente Humanista)

71.Elizabeth Tudela Cruz (Humanista)

G. Partido Alianza Verde Popular

72.Igor Contreras Jeria

73.Paula Huechaqueo Rojas

I. Partido de la Gente

74.Ricardo Andrés Aviles Rubilar

75.Cristopher Alexeis Suárez González

76.Elizabeth Fuentes Bravo

77.Ernesto Exequiel Cortez Ulbrich

78.Marcela Ivonne Caballero Reyes

79.Maricel Donoso Acevedo

80. Ricardo Andrés Silva Calcagno

J. Chile Grande y Unido

81.Francisco Undurraga Gazitúa (Evolución Política)

82. Macarena Cornejo Fuentes (Evolución Política)

83.Diego Schalper Sepúlveda (Renovación Nacional)

84.Claudia Mora Vega – Renovación Nacional

85.Percy Carter Morong (Independiente Demócratas Chile)

86.Carlos Ward Edwards (Unión Demócrata Independiente)

87.Constanza Hube Portus (Unión Demócrata Independiente)

K. Cambio por Chile

88.Cristian Araya Lerdo de Tejada (Republicano de Chile)

89.Catalina Del Real Mihovilovic (Republicano de Chile)

90.Pedro Lea-Plaza Edwards (Republicano de Chile)

91.Michel Cartes Zuñiga (Social Cristiano)

92.Cristian Daly Dagorret (Nacional Libertario)

93.Carlos Alarcón Castro (Nacional Libertario)

94.María Carolina Cotapos Mardones (Nacional Libertario)