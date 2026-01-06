Quién es Gloria Ana Chevesich, la primera mujer en ser presidenta de la Corte Suprema

Chevesich fue escogida por unanimidad por el pleno para encabezar la Corte Suprema durante el bienio 2026-2027.

Este martes 6 de enero Gloria Ana Chevesich asumirá la presidencia de la Corte Suprema, convirtiéndose en la primera mujer en liderar el máximo tribunal judicial del país.

En votación unánime hace un par de semanas, el pleno la eligió para encabezar la Suprema para el bienio 2026-2027, por lo que sucederá a Ricardo Blanco.

¿Quién es Gloria Ana Chevesich?

Chevesich es abogada de la Universidad de Chile y cuenta con una amplia carrera judicial de casi 40 años.

Su carrera comenzó en junio de 1986 como relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago. En marzo de 1995 asumió como relatora de la Corte Suprema, llegando a ser relatora del Pleno.

Ya en octubre de 2002 juró como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago y en 2013 llegó a ser presidenta de la entidad.

Durante su gestión, “creó una Unidad Especial de Tablas para ordenar la tramitación de las causas que se ven en el tribunal de alzada y fortaleció el trabajo de la Unidad de Recursos de Protección”, destacan desde el Poder Judicial.

Así, “estableció la tramitación vía portal web de los recursos de protección presentados en contra de las isapres por alza en planes de salud y estableció un sistema de entrega digital de cheques para el cobro de costas”.

En agosto de ese mismo año, además, fue nombrada como ministra de la Suprema, siendo la octava mujer en llegar al máximo tribunal.

🔴AHORA| La ministra de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevecich, inicia su primer día como la presidenta del máximo tribunal del país, siendo la primera mujer en alcanzar este cargo en más de 200 años de historia de la Corte Suprema. @CNNChile pic.twitter.com/uIDO58OBM2 — Miguelangel Araya (@solomaraya) January 6, 2026

Durante su carrera también integró “la Cuarta Sala Laboral o Mixta y asumir tareas administrativas y de gestión como miembro del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial en cuatro bienios e integrante del Comité de Personas, entre los años 2022 y 2023″.

Chevesich también fue la primera vocera de la Corte Suprema entre 2019 y 2022 y se encargó de liderar las gestiones del Poder Judicial durante la pandemia, “los cambios derivados de la Ley de Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, la Ley de Monitoreo Telemático en Casos de Violencia Intrafamiliar, entre otras materias”.