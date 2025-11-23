¿Quién es Domingo Ballas?: El joven chileno que pasó más de dos semanas en la cárcel migratoria Alligator Alcatraz en EE. UU.

El joven regresó a Chile este domingo, tras permanecer más de dos semanas bajo custodia del Servicio de Inmigración de Estados Unidos, periodo en el que fue trasladado por distintos recintos, incluido el penal Alligator Alcatraz, criticado por sus precarias condiciones.

Domingo Ballas, joven deportista chileno de 19 años, retornó este domingo al país tras permanecer retenido por más de dos semanas en centros migratorios de Estados Unidos, luego de un confuso episodio que terminó con su detención en Florida.

Su llegada a Santiago puso fin a una situación que motivó gestiones consulares y el desplazamiento de su madre a Miami para asegurar su regreso.

¿Qué pasó con Domingo Ballas?

El caso se originó el 8 de noviembre, cuando agentes migratorios lo detuvieron en la vía pública mientras compartía una bebida alcohólica con amigos.

Durante el control, las autoridades establecieron que su estatus migratorio no estaba regularizado y lo trasladaron a distintos recintos, entre ellos el penal conocido como “Alligator Alcatraz”, una instalación criticada por organizaciones de derechos humanos debido a sus condiciones deficitarias.

Ballas había ingresado en agosto a Estados Unidos con una visa de estudiante F1 para integrarse a un programa deportivo universitario. Sin embargo, al no cumplir sus expectativas, optó por buscar otro equipo en Florida, situación que derivó en la revocación de su visa original.

Posteriormente, inició un proceso para cambiar su categoría migratoria, trámite que quedó inconcluso al momento de su detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Tras su liberación este fin de semana, el joven pudo reencontrarse con su familia y emprender viaje a Chile.

El Ministerio de Relaciones Exteriores había expresado días antes su inquietud por el caso, señalando que situaciones de este tipo se repiten con otros connacionales y que se estaban realizando las gestiones consulares correspondientes.