¿Quién es DJO? El popular actor de ‘Stranger Things’ que pasa de Netflix a los escenarios del Lollapalooza Chile 2026

El actor Joe Keery, reconocido mundialmente por su papel de Steve Harrington en la serie Stranger Things, debutará en Chile con su proyecto musical DJO en Lollapalooza 2026, confirmando su transición exitosa desde la pantalla a los escenarios.

El artista, incluido en el cartel oficial del festival que se realizará en marzo en el Parque O’Higgins, también agotó en tiempo récord las entradas para su sideshow en el Teatro Coliseo, reflejando la alta expectativa de su primera presentación en el país.

Un debut en medio de un momento crucial

La llegada de DJO a Chile coincide con el cierre definitivo de ‘Stranger Things’, cuya quinta y última temporada se estrenó a fines de 2025.

Keery, cuyo personaje evolucionó de antagonista a figura central y protectora del grupo, aprovecha el impulso del fenómeno global para consolidar su carrera musical.

Bajo el nombre DJO, el artista ha desarrollado una propuesta de synth-pop con estética retro psicodélica, logrando alcance internacional con canciones como “End of Beginning”.

Su inclusión en Lollapalooza, junto a nombres como Tyler, The Creator y Lorde, y su gira sudamericana, marcan un hito en su recorrido artístico independiente.

Según reportó Publimetro, para el público chileno, esta presentación representa la primera oportunidad de experimentar en vivo la faceta musical de un creador que ha logrado construir una identidad artística propia fuera de la serie que lo hizo famoso.