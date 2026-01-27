¿Quién es Armando Fernández Larios?: Su pasado como agente de la DINA y los delitos por los que Chile busca extraditarlo desde EE.UU.

El exmayor del Ejército aparece en el portal “Worst of the Worst” del DHS con arrestos destacados del ICE. En Chile, la Corte Suprema ha respaldado solicitudes de extradición en al menos tres frentes: el atentado que mató a Ronni Moffitt en Washington, un episodio de la Caravana de la Muerte en La Serena y el caso Pisagua por el secuestro agravado y homicidio calificado de Manuel Sanhueza.

Armando Fernández Larios, exmayor del Ejército y exagente de la DINA, figura en el portal “Arrested: Worst of the Worst” del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, que reúne detenciones destacadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El nombre del exmilitar aparece entre los casos asociados a ciudadanos chilenos que el sitio permite filtrar por nacionalidad.

¿Quién es Fernández Larios?

Fernández Larios integró estructuras represivas vinculadas a la dictadura de Augusto Pinochet y su nombre quedó asociado a causas de violaciones a los derechos humanos, como la Caravana de la Muerte. En Estados Unidos, su vínculo más conocido se relaciona con el atentado de 1976 en Washington que terminó con la muerte del excanciller Orlando Letelier y de Ronni Moffitt.

Archivos de memoria y organizaciones de litigio en DD.HH. consignan que Fernández Larios se entregó a la justicia estadounidense en los años 80 y reconoció responsabilidad penal por encubrimiento o participación accesoria en el caso Letelier-Moffitt, en el marco de un acuerdo judicial.

Qué delitos lo esperan en Chile si se concreta una extradición

En Chile, la situación judicial de Fernández Larios se conecta con causas donde tribunales han tramitado solicitudes de extradición activa desde Estados Unidos. En la práctica, eso significa que la justicia chilena ha considerado procedente pedir su entrega para enfrentar procesos por crímenes específicos.

1) Caso Letelier-Moffitt: homicidio calificado de Ronni Moffitt

Un fallo de la Corte Suprema (2016) declaró procedente solicitar a Estados Unidos la extradición de Armando Fernández Larios y Michael Townley por la responsabilidad que se les atribuye como autores del delito de homicidio calificado en la persona de Ronni Moffitt, previsto en el artículo 391 N°1 del Código Penal. La resolución se enmarca en la investigación por el atentado de 1976 en Washington.

2) Caravana de la Muerte (episodio La Serena): homicidios de octubre de 1973

En otro pronunciamiento, la Corte Suprema autorizó la tramitación de extradición activa solicitada por el ministro en visita Mario Carroza en el proceso “Caravana de la Muerte ‘A’ La Serena”, asociado a homicidios ocurridos en octubre de 1973 en esa ciudad. Este expediente forma parte de las investigaciones por ejecuciones de prisioneros políticos atribuidas a la comitiva militar.

3) Caso Pisagua: secuestro agravado y homicidio calificado de Manuel Sanhueza

La Corte Suprema también declaró procedente solicitar su extradición en el contexto del caso Pisagua. Según lo informado entonces, Fernández Larios quedó procesado por secuestro agravado y homicidio calificado del dirigente socialista Manuel Sanhueza Mellado, con hechos situados en 1974 tras su detención y traslado al campamento de prisioneros de Pisagua.

Qué pasa si EE.UU. accede

Si Estados Unidos concediera una extradición, el exagente quedaría a disposición de tribunales chilenos en las causas por las que se autorizó el trámite. Esos procesos incluyen delitos de la máxima gravedad dentro del Código Penal chileno —como el homicidio calificado— y causas por violaciones a los derechos humanos vinculadas a la dictadura.

¿Qué ha dicho el Gobierno?

Consultado por la detención, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren señaló que el caso de Fernández Lario “lo que sabíamos y obviamente se ha podido constatar por la publicación reciente que ha hecho Estados Unidos, de que estaba detenido y está detenido hace bastante tiempo”.

El canciller añadió: “Sobre su situación legal específica en Estados Unidos, a nosotros no nos corresponde informar sobre eso, pero lo que puedo señalar es que sí, está detenido y creemos que voy a ver si esa calificación que se ha hecho de Fernández Lario corresponde absolutamente a la realidad”.