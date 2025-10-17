¿Quién era el piloto que murió en accidente de helicóptero de la FACh?

Esta mañana las autoridades lograron ubicar el helicóptero siniestrado, siendo el piloto el único fallecido.

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) entregó detalles sobre el piloto que murió en el accidente del helicóptero modelo Black Hawk durante una expedición a los Campos de Hielo Sur.

La aeronave había despegado el jueves de una base área del sur con cuatro tripulantes y a las pocas horas se perdió contacto con ella, por lo que de inmediato se activaron los protocolos.

Esta mañana las autoridades lograron ubicar el helicóptero. “Fue hallada con sus cuatro ocupantes, encontrándose tres con vida y lamentablemente uno de ellos fallecido”, informaron.

¿Quién era el piloto que murió en accidente de helicóptero?