¿Quién era el piloto que murió en accidente de helicóptero de la FACh?
Por CNN Chile
17.10.2025 / 14:03
Esta mañana las autoridades lograron ubicar el helicóptero siniestrado, siendo el piloto el único fallecido.
La Fuerza Aérea de Chile (FACh) entregó detalles sobre el piloto que murió en el accidente del helicóptero modelo Black Hawk durante una expedición a los Campos de Hielo Sur.
La aeronave había despegado el jueves de una base área del sur con cuatro tripulantes y a las pocas horas se perdió contacto con ella, por lo que de inmediato se activaron los protocolos.
Esta mañana las autoridades lograron ubicar el helicóptero. “Fue hallada con sus cuatro ocupantes, encontrándose tres con vida y lamentablemente uno de ellos fallecido”, informaron.
¿Quién era el piloto que murió en accidente de helicóptero?
- Desde la FACh señalaron que la víctima del accidente fue el Capitán de Bandada (A) Sergio Hidalgo Leiva, de 32 años y nacido en el sur del país.
- Comenzó en 2011 su carrera en la Escuela de Aviación de la FACh, hasta el 2014, realizando cursos en la Inter American Air Force Academy y en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) entre 2016 y 2022.
- Según su Linkedin, tenía 11 años de experiencia en la FACh, trabajando en diferentes áreas, tales como logística, procesos de instrucción y operaciones aéreas.
- En su biografía en el sitio detalló que contaba con experiencia “volando helicópteros y aeronaves de ala fija, con más de 1.200 horas de vuelo; dentro de las cuales, 900 corresponden a ala rotatoria y más de 300 a ala fija”.
- Leiva actualmente se desempeñaba como piloto de la aeronave y prestaba servicios en el Grupo de Aviación N° 9.