¿Quién era Carolina del Real, la activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años?

La comunicadora y activista dedicó su vida a visibilizar el VIH y promover la educación sexual en Chile.

Carolina del Real, activista por la prevención del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), falleció este domingo 12 de octubre a los 45 años. La noticia fue informada por su familia a través de Instagram, donde también se detalló que la misa y el funeral se realizan este lunes 13 de octubre a las 13:00 horas en Santo Toribio (Capitanía 473, Las Condes) y a las 15:00 horas en el Parque del Recuerdo, respectivamente.

“Con profunda tristeza informamos el fallecimiento de Carolina del Real Robinson (1980-2025). Quienes tuvimos la suerte de conocerla, sabemos cuánto amor, fuerza y alegría compartió siempre, y la huella perpetua que dejó en cada espacio donde dedicó su tiempo y energía”, se detalla en el video publicado en su cuenta de Instagram.

María Carolina del Real Robinson nació en Santiago de Chile en julio de 1980. Fue diagnosticada en 2010, tras ser internada en la clínica por una neumonía grave. Tres años después, decidió dar a conocer su condición a través de un blog, según relató en una entrevista con CNN. Durante su vida se dedicó a realizar campañas de prevención, concientizando sobre el VIH y promoviendo el uso de preservativos y el acceso a exámenes médicos.

En su blog, Carolina contó que su ex pareja era portadora del virus sin saberlo, lo que derivó en su contagio y la evolución de la enfermedad hacia Sida, etapa avanzada de la infección, que la tuvo “agonizando un año” sin diagnóstico previo.

En 2016, publicó su libro #YoTengoVIH: Mi Verdad, donde relató su historia desde el diagnóstico hasta su trabajo como activista en la concientización sobre la enfermedad. “Yo voy a hacer este intermediario entre los padres, la gente que educa y los jóvenes; ese es mi legado. A eso vine. A mí me tenía que tocar, porque yo vine a hacer esto público y no me da vergüenza”, declaró.

“Creo que es lo mínimo que uno puede hacer: dejar el mundo un poquito mejor de lo que nos recibió. Bajémosle un poco y vibremos más alto”, afirmó Carolina en una de sus últimas entrevistas con CNN.

