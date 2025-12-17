Querella del senador Espinoza contra el diputado Manouchehri es declarada inadmisible

El Juzgado de Garantía de Valparaíso declaró inadmisible la querella por injurias presentada por el senador Fidel Espinoza contra el diputado Daniel Manouchehri. Esta acción judicial se produce luego de que Manouchehri calificara de "corrupto" a Espinoza mientras el Senado evaluaba la acusación constitucional contra el ministro Antonio Ulloa.

El Juzgado de Garantía de Valparaíso declaró inadmisible la querella por injurias presentada por el senador Fidel Espinoza en contra del diputado Daniel Manouchehri.

La resolución del tribunal se basa en que la acción fue mal presentada, con un error procesal, al no haberse solicitado previamente el desafuero, requisito legal básico en este tipo de casos.

Esta decisión se da luego del recurso de reposición interpuesto por la defensa de Manouchehri, que apeló la resolución del pasado 24 de noviembre, la cual había declarado admisible la querella.

Además, la audiencia que estaba programada para este viernes 19 de diciembre fue suspendida, según consignó La Tercera.

Esta acción judicial se enmarca tras las declaraciones de Manouchehri, quien calificó a Espinoza de “corrupto” cuando la Cámara Alta evaluaba la acusación constitucional contra el ministro Antonio Ulloa.