¿Qué implica la alerta sanitaria decretada por el Minsal para las regiones de Coquimbo y Atacama?

Este lunes, el Ministerio de Salud (Minsal) decretó alerta sanitaria para las regiones de Atacama y Coquimbo, las que se han visto fuertemente afectadas por el sistema frontal.
La medida busca disponibilizar los recursos que se requieran para agilizar la respuesta del sector salud de cara a las necesidades que presenten ambas regiones.
La ministra de Salud, May Chomali, señaló que el riesgo para la salud de las personas aumenta en este tipo de situaciones, ya que implica traslados a albergues, problemas de agua potable, aislamiento en algunos sectores y dificultades en la distribución de medicamentos, entre otras contingencias.
¿Qué es una alerta sanitaria?
- Es una herramienta legal que entrega facultades extraordinarias a la autoridad sanitaria para responder más rápido ante una emergencia que afecta o pueda afectar a la salud de la población.
¿Qué implica la alerta sanitaria?
- Reforzar la vigilancia epidemiológica y el control sanitario.
- Acelerar la coordinación entre hospitales, Servicios de Salud y Seremis, facilitando una respuesta más rápida en terreno.
- Implementar medidas especiales de prevención y comunicación de riesgo.
- Reforzar turnos y jornadas de personas de salud de forma extraordinaria para asegurar la atención de salud de las personas.
- Comprar directamente medicamentos, insumos y equipamiento.
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