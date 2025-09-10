“¿Qué hizo usted para que yo entrara?”: El tenso reclamo que hizo MEO a Jara por las primarias oficialistas

Durante el debate presidencial, el líder de la izquierda radical cuestionó a MEO por su intento fallido de sumarse a las primarias oficialistas, mientras este emplazó a Jeannette Jara por haber sido excluido.

Un incómodo intercambio protagonizaron los candidatos Eduardo Artés y Marco Enríquez-Ominami (MEO) durante el debate presidencial transmitido por Chilevisión.

Esto luego de que Artés cuestionara abiertamente al exdiputado sobre su fallido intento de participar en las primarias del oficialismo junto a la Democracia Cristiana.

“Te recuerdo —y no por defender a Jara— que tú trataste de ser candidato en la primaria de ese sector, y me imagino que porque estabas de acuerdo con ellos”, lanzó Artés, generando tensión en el set.

MEO no dejó pasar el comentario y respondió con una pregunta dirigida a la exministra y también candidata, Jeannette Jara: “Aprovecho una pregunta, ¿por qué no fue a la primaria, ministra? ¿Qué hizo usted para que yo entrara?”.

Lejos de calmarse el cruce, Artés lo interrumpió con otra frase punzante: “¿Por qué no te invitaron?”.

Enríquez-Ominami insistió en su punto y emplazó directamente a Jara: “Le pregunto a ella, es la líder de la coalición que no me dejó entrar. Ministra, ¿por qué no entré? ¿Por qué no fui a la primaria?”.

Frente al tenso momento, la candidata oficialista optó por desmarcarse del tema: “Yo quisiera ocupar mi minuto en los temas que le interesan a la gente, si les parece”, respondió, dando por cerrado el intercambio.

El momento fue uno de los más comentados del debate, dejando en evidencia las fracturas dentro del progresismo y las diferencias no resueltas en torno a la unidad del sector.