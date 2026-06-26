Putaendo: Padre e hijo son detenidos por el secuestro y homicidio de un adolescente de 17 años

Personal de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Valparaíso logró la detención de dos sujetos presuntamente vinculados al secuestro y posterior homicidio de un adolescente de 17 años y sobre el cual había una denuncia por presunta desgracia.

En el marco de una investigación de la Fiscalía Local de San Felipe que comenzó el 23 de junio, la SIP de la 2° Comisaría realizó diligencias que permitieron determinar que la víctima habría sido obligada a subir a un vehículo mientras caminaba hacia su casa.

Personal policial identificó el auto involucrado y a sus ocupantes, dos individuos con vinculación familiar directa, ya que corresponden a un padre de 55 años y a su hijo de 24.

El teniente Fabián Lagos, de la SEBV de Carabineros, señaló que el hombre de 55 años entregó información que permitió la ubicación de un cuerpo calcinado en un camino que conecta Putaendo con Alicahue.

Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de la persona encontrada. Se está a la espera de la información de Labocar y del Servicio Médico Legal.

La Fiscalía instruyó que las diligencias del caso queden a cargo del OS9 y Labocar de Carabineros.

La camioneta que habría sido utilizada para cometer el delito fue incautada.