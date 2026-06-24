Punta Arenas: Estudio del Sernac detectó diferencias de hasta $74 mil en precios de venta y recarga de extintores

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) detectó grandes diferencias en los precios de venta y recarga de extintores en Punta Arenas.

La situación quedó al descubierto tras un estudio realizado en la ciudad, donde se identificaron discrepancias de hasta $74 mil en el caso de una recarga de un aparato de CO₂ de 5 kilos.

El director regional del Sernac de Magallanes, Matías Salazar, comentó que “el clima que tenemos en nuestra región y en Punta Arenas nos obliga a utilizar diversos sistemas de calefacción durante todo el año, empleando muchas veces materiales combustibles con un alto potencial de ignición y peligro de fuego”.

Y señaló que, si bien no es obligatorio para las familias contar con extintores, hay muchas que sí los tienen en caso de tener que enfrentar alguna emergencia.

En ese sentido, es importante tener información sobre el precio y certificación de estos aparatos, para actuar de manera preventiva.

Resultados del estudio

El análisis del Sernac dio cuenta de una “alta dispersión de precios y una brecha en la información técnica y de certificación en el mercado de extintores y recargas de Punta Arenas”.

“Por ejemplo, en el caso del precio de un extintor de polvo químico seco (PQS), de 4 kg al 75%, se encontró a un mínimo de $28.990 y a un máximo de $69.000, es decir, una diferencia de $40 mil (138%)”, detalló el ente fiscalizador.

Mientras que en un servicio de recarga de CO2 de 5 kg al 100%, “el precio más económico fue de $44.625, mientras que el máximo llegó a los $119.000, esto es, una diferencia de $74.375 (167%)”.

De acuerdo al Servicio, solo tres de los ocho proveedores identificados presentaron documentos que acreditan su habilitación para prestar servicios de recarga y mantención. Aquellos que no lo hicieron dijeron que solo venden productos nuevos o no enviaron dicha documentación.