País punta arenas

Punta Arenas: Encuentran con vida a uno de los tripulantes de embarcación que naufragó

Por Valentina Sánchez Cárdenas

23.08.2025 / 11:11

{alt}

La lancha a motor "Ana Belén" se mantenía desaparecida desde el jueves.

Este sábado, la Gobernación Marítima de Puerto Williams confirmó que se encontró con vida a uno de los tripulantes de una lancha motor que naufragó el jueves 21 de agosto en Punta Arenas (Región de Magallanes y Antártica Chilena).

La embarcación “Ana Belén” llevaba a cuatro tripulantes y se mantenía desaparecida desde el jueves pasado.

Se trata de Juan Andrés Rojas Casco, quien fue encontrado la mañana de este sábado en cercanías de Bahía Sea por parte de pescadores de la zona.

El “sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona, desde el Helicóptero N-44 se lanzó un nadador de rescate que lo ayudó a nadar hasta la LSR-4430, donde recibió los primeros auxilios médicos”, comunicó la Armada.

Durante la tarde del viernes, se informó sobre la presencia de restos náufragos al oeste de bahía Cook, a aproximadamente 226 kilómetros al sur de Punta Arenas.

Los equipos de emergencia se mantienen realizando las labores de rebúsqueda para poder hallar al resto de la tripulación en el sector donde se encontraron los restos náufragos de la lancha.

“En la zona continúan desplegados medios de superficie y aeromarítimos que, desde primeras horas de la jornada, apoyan las tareas de búsqueda y rescate”, indicó la institución.

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

País Puerto de San Antonio: Incautan exportación sospechosa con más de 335 mil monedas chilenas, de colección y billetes argentinos
Juzgado de Valparaíso amplía detención de reos fugados de penal local
Avalancha en La Parva: Investigan si hay personas afectadas
En medio de choque masivo: Carabineros frustra encerrona y captura a delincuentes armados
Independiente arremete contra hinchas chilenos y los culpa por incidentes: “Fue un ataque cobarde y planificado”
Kast lidera carrera presidencial con 28% y aventaja a Jara en posible balotaje, según encuesta UDD