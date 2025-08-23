Punta Arenas: Encuentran con vida a uno de los tripulantes de embarcación que naufragó

La lancha a motor "Ana Belén" se mantenía desaparecida desde el jueves.

Este sábado, la Gobernación Marítima de Puerto Williams confirmó que se encontró con vida a uno de los tripulantes de una lancha motor que naufragó el jueves 21 de agosto en Punta Arenas (Región de Magallanes y Antártica Chilena).

La embarcación “Ana Belén” llevaba a cuatro tripulantes y se mantenía desaparecida desde el jueves pasado.

Se trata de Juan Andrés Rojas Casco, quien fue encontrado la mañana de este sábado en cercanías de Bahía Sea por parte de pescadores de la zona.

El “sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona, desde el Helicóptero N-44 se lanzó un nadador de rescate que lo ayudó a nadar hasta la LSR-4430, donde recibió los primeros auxilios médicos”, comunicó la Armada.

Durante la tarde del viernes, se informó sobre la presencia de restos náufragos al oeste de bahía Cook, a aproximadamente 226 kilómetros al sur de Punta Arenas.

Los equipos de emergencia se mantienen realizando las labores de rebúsqueda para poder hallar al resto de la tripulación en el sector donde se encontraron los restos náufragos de la lancha.

“En la zona continúan desplegados medios de superficie y aeromarítimos que, desde primeras horas de la jornada, apoyan las tareas de búsqueda y rescate”, indicó la institución.