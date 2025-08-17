País encuestas

Pulso Ciudadano: Jara lidera las preferencias presidenciales, seguida por kast

Por CNN Chile

17.08.2025 / 11:02

{alt}

La encuesta revela, además, que un 68,3% de los encuestados afirma tener muy decidido o decidido por quien votar en la primera vuelta. 

Una nueva encuesta presidencial se dio a conocer este domingo. Pulso Ciudadano reveló que la carta del oficialismo, Jeannette Jara, lidera las preferencias presidenciales.

La militante comunista aparece en el primer lugar con un 26,2% de apoyos, seguida por José Antonio Kast con un 21,4%. En tercer puesto, y registrando una nueva caída, se encuentra la exalcaldesa Evelyn Matthei con un 13,8% y en cuarto lugar se posiciona Johannes Kaiser con un 7,9%.

La encuesta revela, además, que un 68,3% de los encuestados afirma tener muy decidido o decidido por quien votar en la primera vuelta.

En tanto, un 35,2% de los encuestados afirma que jamás votaría por Jara, un 27,3% dice lo mismo, pero de Kast. 

Finalmente, en una segunda vuelta entre Jara y Kast, el Republicano se impondría con un 40,8% versus un 31,9%.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Tras caída de lista única en oficialismo, Andrés Couble (FA) apunta a “una lectura anticipada del escenario” del FRVS y AH

LO ÚLTIMO

Deportes "Si supiera patear" y "antigol": Hinchas de la U pierden la paciencia con Di Yorio en derrota parcial ante Audax
Prisión preventiva para cabo del Ejército y un civil detenidos con 11 kilos de marihuana en Aysén
Eligen a empanada chilena entre los mejores "pasteles salados" del mundo
Asesor económico de Johannes Kaiser: "Si me piden cerrar el Banco Central, lo cierro"
Así reaccionaron los hinchas de la U al nombre de Eduardo Vargas durante la presentación de formaciones en el Nacional
Confirman detención en Colombia de Alberto Carlos Mejía, el sicario liberado por error | CNN Prime