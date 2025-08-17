Pulso Ciudadano: Jara lidera las preferencias presidenciales, seguida por kast

La encuesta revela, además, que un 68,3% de los encuestados afirma tener muy decidido o decidido por quien votar en la primera vuelta.

Una nueva encuesta presidencial se dio a conocer este domingo. Pulso Ciudadano reveló que la carta del oficialismo, Jeannette Jara, lidera las preferencias presidenciales.

La militante comunista aparece en el primer lugar con un 26,2% de apoyos, seguida por José Antonio Kast con un 21,4%. En tercer puesto, y registrando una nueva caída, se encuentra la exalcaldesa Evelyn Matthei con un 13,8% y en cuarto lugar se posiciona Johannes Kaiser con un 7,9%.

La encuesta revela, además, que un 68,3% de los encuestados afirma tener muy decidido o decidido por quien votar en la primera vuelta.

En tanto, un 35,2% de los encuestados afirma que jamás votaría por Jara, un 27,3% dice lo mismo, pero de Kast.

Finalmente, en una segunda vuelta entre Jara y Kast, el Republicano se impondría con un 40,8% versus un 31,9%.