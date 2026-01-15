Puerto Montt abre sumario a siete funcionarios por emitir boletas mientras estaban con licencia médica

El municipio detectó la situación tras un cruce de datos con el SII en el marco de un plan interno de fiscalización y probidad.

La Municipalidad de Puerto Montt inició un sumario administrativo contra siete funcionarios municipales tras detectar que emitieron boletas de prestación de servicios mientras se encontraban con licencia médica. La situación fue informada por el propio municipio a través de un comunicado.

El hallazgo se produjo en el marco de un plan maestro de fiscalizaciones internas, impulsado como parte de una nueva política de probidad y prevención de la corrupción implementada por la actual administración.

Según detalló el municipio, se solicitó al Servicio de Impuestos Internos información vinculada a funcionarios que habían hecho uso de licencias médicas, con el objetivo de verificar si durante esos periodos emitieron boletas de honorarios.

El cruce de datos permitió identificar a siete funcionarios en dicha situación, lo que derivó en la apertura de los respectivos sumarios administrativos para establecer eventuales responsabilidades y determinar posibles sanciones.

Declaraciones del alcalde

El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, explicó que la revisión arrojó resultados inesperados. “Nos encontramos con la sorpresa de que había funcionarios que, estando con licencia médica, realizaron otros servicios anexos a la Municipalidad de Puerto Montt, emitiendo boleta”, señaló.

El jefe comunal agregó que estos antecedentes serán puestos en conocimiento de la Unidad Penal Municipal, sin perjuicio de la continuidad de los procesos administrativos en curso.

Por su parte, el director jurídico del municipio, Osvaldo Emhart, indicó que se ofició al SII con una nómina de funcionarios con licencia médica para verificar la eventual emisión de boletas. “Durante esos periodos tuvimos efectivamente casos positivos, de los cuales estamos trabajando en procedimientos administrativos para dilucidar responsabilidades y posibles sanciones”, afirmó.

Desde el municipio precisaron que estos sumarios se suman a investigaciones previas iniciadas luego de detectar casos de funcionarios que viajaron al extranjero o asistieron a casinos de juego mientras se encontraban con licencia médica, como parte de una estrategia más amplia de control interno y fortalecimiento de la probidad.