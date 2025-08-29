Puente Alto: reportan homicidio en sector Bajos de Mena

La víctima, que aún no ha sido identificada, quedó tendida en la vía pública y murió en el lugar a causa de la gravedad de las heridas.

Un hombre de unos 40 años murió en Puente Alto tras recibir al menos cuatro disparos en la cabeza y el cuerpo. El crimen ocurrió la madrugada de hoy viernes en la intersección de Río Volcán con Estero de Dios, en el sector Bajos de Mena.

La investigación quedó a cargo del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía, en conjunto con la Policía de Investigaciones.

Noticia en desarrollo…