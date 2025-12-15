Puente Alto: Hombre murió baleado en feria navideña

Según información policial, la víctima era chilena y mantenía antecedentes policiales, aunque no se ha confirmado si el ataque estaría vinculado a esos registros previos.

Un hombre murió tras ser baleado en una feria navideña instalada en la comuna de Puente Alto durante la noche del domingo. El ataque ocurrió mientras la víctima recorría el lugar junto a su pareja, cuando fue abordado por un grupo de alrededor de cuatro sujetos que le dispararon en plena vía pública, generando pánico entre los asistentes.

El hombre fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde se constató su fallecimiento producto de la gravedad de las heridas. Según información policial, la víctima era chilena y mantenía antecedentes policiales, aunque no se ha confirmado si el ataque estaría vinculado a esos registros previos.

La Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de las diligencias para esclarecer la dinámica del crimen, identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque. En paralelo, el Ministerio Público instruyó peritajes en el sitio del suceso y la revisión de cámaras de seguridad del sector.