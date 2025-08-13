PS lamenta “profundamente” cambio de nombre de calle Salvador Allende: “No opaca en absoluto su legado, ejemplo y coraje”

Este martes, el consejo de San Miguel, encabezado por la alcaldesa Carol Bown (UDI), aprobó que la avenida Salvador Allende vuelva a llamarse Salesianos.

El Partido Socialista se refirió a la decisión del consejo municipal de San Miguel, encabezado por la alcaldesa Carol Bown (UDI), de reemplazar el nombre de la calle Salvador Allende.

Este martes, en una sesión ordinaria, el consejo de la comuna aprobó que la avenida Salvador Allende vuelva a llamarse Salesianos, con cinco votos a favor y cuatro en contra.

El cambio de nombre ocurrió en 2023 en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, cuando San Miguel estaba bajo la administración de Érika Martínez (FA).

¿Qué dijeron desde el PS?

En un comunicado, la colectividad partió lamentando “profundamente” la decisión. “La nueva alcaldesa ha cumplido su propósito, pero ello no opacará en absoluto el legado, el ejemplo y el coraje de Salvador Allende”.

“Fue el presidente que impulsó la nacionalización de la gran minería del cobre, profundizó la Reforma Agraria, creó el área de propiedad social de la economía, instauró el medio litro de leche diario para niños y niñas, fortaleció la salud pública, amplió el acceso a la educación y promovió transformaciones que marcaron para siempre la historia de Chile”, agregaron.

Finalmente, afirmaron que “podrán cambiar los letreros de una calle, e incluso en algún momento cambiará la alcaldesa de turno, pero la figura de Allende —el mejor de los nuestros— permanecerá siempre viva. Su nombre seguirá dando identidad a calles, plazas y monumentos en Chile y el mundo, y su memoria seguirá habitando en la conciencia universal”.