Proyecto SINAPROC: Gobierno impulsa la creación del “911 chileno” para emergencias y seguridad ciudadana

Gobierno ingresa proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Protección Ciudadana (SINAPROC)

Este martes 7 de septiembre, el Gobierno ingresó al Congreso Nacional el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Protección Ciudadana (Sinaproc). La iniciativa busca promover un cambio estratégico en la forma en que Chile maneja las emergencias y protege a las personas, similar al sistema de seguridad “911” que opera actualmente en Estados Unidos.

El nuevo proyecto busca establecer, por primera vez en el país, un modelo de coordinación de respuesta entre Carabineros, el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), las municipalidades y, de forma paulatina, otras instituciones públicas y privadas, como los Cuerpos de Bomberos.

Este sistema permitiría una respuesta unificada y coordinada ante incidentes que representen riesgos o emergencias que afecten la seguridad pública, las personas y sus bienes. Su objetivo es superar la actual fragmentación existente en la gestión de emergencias, caracterizada por múltiples canales de comunicación sin la suficiente coordinación. Con ello, se busca generar un mecanismo integrado que permita una atención más eficaz y rápida frente a las necesidades de la población.

Así lo señala el apartado de antecedentes del proyecto de ley:

“En Chile, la gestión y respuesta ante alertas ciudadanas vinculadas a la seguridad pública opera actualmente de manera fragmentada y, por lo tanto, resulta ineficiente. Incidentes que representan riesgos o amenazas para la seguridad pública, las personas y sus bienes generan respuestas diversas entre las instituciones competentes, lo que refleja la ausencia de un sistema integrado de coordinación.”

Entre los puntos más destacados del proyecto se encuentran:

Creación del SINAPROC: establece un sistema nacional único para gestionar y responder coordinadamente a alertas ciudadanas ante riesgos y emergencias de seguridad pública.

Administración centralizada: el Ministerio de Seguridad Pública será el órgano rector, encargado de la coordinación, supervisión y evaluación del sistema, apoyado por comités nacionales y regionales.

Interoperabilidad tecnológica: se implementará un Sistema de Información Nacional, Centros Operativos, un número único de emergencias (112) y la integración de sistemas de televigilancia y geolocalización.

Coordinación interinstitucional: participarán Carabineros, la PDI, el SAMU y Bomberos, junto a otros organismos públicos y privados, mediante protocolos y estándares comunes.

Eficiencia y mejora continua: el sistema evaluará los tiempos de respuesta, establecerá estándares de servicio y promoverá la capacitación del personal para optimizar la protección ciudadana.

La implementación de SINAPROC se realizará de forma gradual, con plazos establecidos que permitan una transición ordenada y efectiva hacia este nuevo modelo de gestión de emergencias en el país.