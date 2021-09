Este martes la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, presentó el proyecto de ley denominado #NoMásBrechasDigitales, que propone garantizar el acceso a un internet estable y veloz en los establecimientos educacionales.

La iniciativa se enmarca en el contexto de las clases telemáticas producto de la pandemia y plantea la consagración de la conectividad como un eje fundamental del proceso educativo. Además, se busca proveer de banda ancha a familias y estudiantes que no puedan costear una conexión de calidad.

Por otro lado, el proyecto estipula que las empresas distribuidoras deberán ofrecer tarifas de acceso menores al precio del mercado, en los recintos que reciban financiamiento público y que se garantice la entrega de herramientas tecnológicas como computadores o tablets a liceos y colegios.

“Esta iniciativa busca hacerse cargo de lo que sucede en la educación y que viene de antes de la pandemia: la desigualdad acrecienta las brechas digitales, pero las brechas digitales perpetúan la desigualdad estructural en el acceso a oportunidades en el aprendizaje, al derecho a la información y otras experiencias para los procesos educativos”, detalló la parlamentaria.

Durante la presentación del proyecto también participaron representantes del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación (Conaech) y del Colegio de Profesores, dando cuenta de las inquietudes de la comunidad educativa respecto a esta problemática.

“Sabemos que las familias no cuentan con elementos técnicos que permitan a los estudiantes conectarse, y nosotros que durante la pandemia hemos estado en colegios, liceos y jardines infantiles de todo Chile, hemos evidenciado que las familias van a los colegios a pedir que se les deje entrar para que lo niños se puedan conectar de la sala de computación”, aseveró al respecto el presidente de Conaech, Miguel Ángel Araneda.

La moción contó con el apoyo y firma de miembros de la Comisión de Educación de la Cámara, como Cristina Girardi (PPD) y Camila Rojas (Comunes), quien aseveró: “Al día de hoy hay niños y niñas que no pueden conectarse a internet, ni siquiera en sus escuelas. A veces no se tienen los recursos o a veces la conectividad simplemente no llega porque no es rentable para las empresas”.

De aprobarse, la normativa podría indicar a través de la Ley General de Educación, que el sistema provea la infraestructura y las condiciones necesarias para la conectividad. Además, modifica la Ley General de Telecomunicaciones para que las empresas aseguren estándares mínimos que garanticen una buena conexión.

En tanto la autora de la iniciativa emplazó al Gobierno por no abordar esta problemática previamente y enfatizó en que la situación no responde solo al contexto de pandemia, sino que se arrastra desde mucho antes y que debe pensarse de manera permanente.