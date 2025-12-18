Proyecto de reforma constitucional busca facultar al Presidente para disolver el Congreso en Chile

La iniciativa del diputado Gaspar Rivas, que pierde su escaño en marzo, genera un rechazo transversal al ser calificada como un riesgo para la democracia y la separación de poderes.

Un polémico proyecto de reforma constitucional, presentado por el diputado independiente Gaspar Rivas, busca otorgar al Presidente de la República la facultad de disolver el Congreso Nacional.

La iniciativa establece que, si el legislativo rechaza o modifica sustancialmente un mensaje presidencial declarado “Esencial para el Interés Superior de la Nación”, el mandatario podrá disolver el parlamento y gobernar mediante decretos con fuerza de ley durante 180 días.

Críticas por el riesgo a la democracia

Según reportó Publimetro, la propuesta generó un rechazo inmediato y transversal en el Congreso. La diputada Lorena Fries advirtió que su aprobación significaría que “nos encontramos en la fase inicial del vaciamiento de la democracia y el Estado de Derecho”.

Por su parte, la diputada Camila Flores afirmó que “Chile no necesita experimentos autoritarios ni populismo constitucional”. Rivas, quien no renovó su escaño, dejará el Congreso el próximo 11 de marzo.