Provoste acusa “corrupción familiar” y “silencio cómplice” de Manouchehri y Cicardini por caso de la Municipalidad de Copiapó

La senadora Yasna Provoste (DC) emplazó a los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini por no referirse a las investigaciones contra el municipio dirigido por el padre de la parlamentaria, Maglio Cicardini, cuestionado por presunto favorecimiento de empresas.

La senadora Yasna Provoste (DC) acusó un “silencio cómplice” de los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini ante las investigaciones que enfrenta la Municipalidad de Copiapó, liderada por Maglio Cicardini, padre de la parlamentaria socialista.

En entrevista con Tele13 Radio, la legisladora señaló que el diputado Manouchehri “incurrió en una utilización mañosa, fuera de contexto, para hacer campaña por su pareja”, en alusión a la disputa política entre ambos en la Región de Atacama, donde Cicardini busca un escaño en el Senado.

Provoste también se refirió a los dichos del exministro Antonio Ulloa, vinculado al abogado Luis Hermosilla, quien aseguró haber sostenido conversaciones con ella en 2020. “Ha intentado involucrarnos y ha faltado a la verdad, inventando relaciones y conversaciones que nunca existieron”, afirmó.

“¿Por qué han callado tanto tiempo?”

La senadora criticó el silencio de los diputados frente a los allanamientos realizados en el municipio y los sumarios iniciados por la Contraloría General de la República por presunto intervencionismo político y posibles irregularidades en la asignación de contratos públicos a empresas recién creadas.

“En esto se requiere coherencia, y yo de verdad me pregunto por qué han callado tanto tiempo frente a las acusaciones de corrupción que afectan al Municipio de Copiapó”, expresó.

Provoste también emplazó a ambos parlamentarios a ejercer su rol fiscalizador: “Cuánto más tendrán que esperar las familias de Copiapó para que se realicen comisiones investigadoras, para que se establezcan las acusaciones. Cómo se hacen cargo de esta corrupción familiar o, si como ellos mismos dicen, seguirán callando en un silencio cómplice”.