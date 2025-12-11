Providencia lanza campaña para hacer frente al comercio ilegal: Multará con casi $350 mil a quienes compren a ambulantes

Los emprendedores autorizados contarán con un sello único que los identifique, detalló el alcalde Jaime Bellolio.

La Municipalidad de Providencia presentó la campaña “NO seas cómplice”, para desincentivar que las personas compren en el comercio ilegal, que “opera al margen de la ley, genera incivilidades y aumenta la inseguridad de los locatarios establecidos y de sus clientes”.

En esa línea, se multará con alrededor de $350 mil a quienes compren en el comercio ambulante.

El alcalde Jaime Bellolio afirmó que “en Providencia comenzamos, desde el primer día de diciembre, a trabajar junto con Carabineros para sacar el comercio ilegal de nuestras calles, pero queremos advertir algo adicional: nosotros vamos a hacer un reforzamiento durante estos días, que va a significar que a las personas que compren en el comercio ilegal van a poder tener multas de hasta $347.710. Por tanto, le estamos diciendo a las personas que no sean cómplices, no se arriesguen a comprar en el comercio ilegal. Ya hemos cursado 92 infracciones”.

Además, señaló que se pondrán en marcha distintas medidas para brindar seguridad y resguardo a las personas y comercios de Providencia en el marco de las compras de fin de año.

Entre ellas está la fiscalización conjunta con Carabineros y operativos diarios de control de comercio ilegal, vigilancia con drones en puntos estratégicos, reforzamiento de patrullajes y servicios de copamiento por parte de Seguridad Providencia e implementación de sello único a emprendedores autorizados.

“El comercio que está legalmente en los espacios públicos va a tener un sello de emprendedores autorizados. Vamos a tener distintas ferias, con 920 puestos de emprendedores y emprendedoras en nuestros parques y plazas, para que las personas puedan rápidamente distinguir quiénes tienen el permiso legal y quiénes son ilegales y perjudicando al comercio establecido”, dijo Bellolio.

Las autoridades informaron, además, que durante este año la Dirección de Fiscalización, junto a Carabineros y Seguridad Providencia, han realizado 3.175 inspecciones al comercio ilegal.

Providencia tiene programadas distintas ferias navideñas que se instalarán en distintas calles y plazas de la comuna: