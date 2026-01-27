“Es irracional”: Propietario de terreno pone en duda tesis de Fiscalía sobre origen del megaincendio en el Biobío

El notario Juan Espinosa Bancalari aseguró que el siniestro fue de menor magnitud, controlado rápidamente por Bomberos y Conaf, y calificó como “irracional” la hipótesis del desplazamiento de pavesas hacia zonas urbanas como Penco y Lirquén.

El propietario del terreno señalado por la Fiscalía como el punto de origen del megaincendio que afectó a diversos sectores de la Región del Biobío el pasado 17 de enero cuestionó duramente la investigación del Ministerio Público y negó que desde su parcela se haya desencadenado la tragedia que dejó 20 personas fallecidas y miles de viviendas destruidas, como lo indica la hipótesis oficial.

En conversación con Radio Biobío, el notario Juan Espinosa Bancalari sostuvo que el incendio ocurrido en su predio fue menor, de rápida contención y sin capacidad para transformarse en una emergencia de gran escala.

Según explicó, el fuego se habría originado cuando un cuidador, actualmente bajo arresto domiciliario nocturno tras ser formalizado durante la jornada de ayer, encendió una estufa en malas condiciones, lo que provocó una chispa que alcanzó la vegetación cercana.

“El fuego se limitó a unos pocos metros y fue controlado casi de inmediato por Bomberos y brigadas de Conaf”, aseguró Espinosa, quien calificó como “absurda” la hipótesis de que ese foco haya derivado en el megaincendio que arrasó con sectores urbanos de Penco, Lirquén y Tomé.

El notario también rechazó la tesis del desplazamiento de pavesas como causa de la propagación del fuego hacia zonas pobladas.

A su juicio, “es irracional pensar que pueden recorrer 10, 15, 20, 30 kilómetros” para generar nuevos focos de incendio.

“Es imposible que desde aquí las pavesas lleguen hasta Penco o Lirquén”, afirmó.

Espinosa agregó que durante esa misma jornada se registraron otros incendios en sectores cercanos, lo que —según indicó— debilita la teoría de un único origen.

Incluso señaló que posteriormente se incendió un galpón vinculado al propio cuidador, lo que, a su juicio, abre nuevas interrogantes sobre el desarrollo de los hechos.

En sus declaraciones, el propietario del predio también cuestionó el avance de la investigación penal y manifestó su preocupación ante la posibilidad de que se termine validando una versión que, asegura, no se ajusta a la realidad de lo ocurrido en su terreno.