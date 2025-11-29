Pronóstico en la zona centro-sur: Vientos fuertes y posibles tornados afectarían al Biobío, La Araucanía y Los Lagos

El jefe del Departamento del Sistema de Alerta Temprana de Senapred, Felipe Plaza, señaló que este evento podría desarrollarse durante la noche de este sábado. Además, el organismo técnico ha emitido avisos meteorológicos por eventuales tormentas eléctricas en Arica, Antofagasta, Ñuble y Aysén, las que se mantendrían vigentes hasta el 30 de noviembre.

Este sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) actualizó la Alerta Temprana Preventiva para la Región de La Araucanía.

Según informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), durante esta noche se espera la probabilidad de fuertes rachas de viento locales, debido a una condición sinóptica de baja segregada.

Esta situación podría generar rachas de viento intensas en las siguientes zonas:

Zonas afectadas:

La Araucanía: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.

Los Ríos: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.

Los Lagos: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera, Cordillera, Chiloé, Litoral Interior y Cordillera Austral.

Aysén: Insular Norte, Litoral Interior Norte, Cordillera Austral Norte y Patagonia Subandina Norte.

#SENAPREDAysén Se declara #Alerta Temprana Preventiva para las provincias de Coyhaique, Aysén y General Carrera por tormentas eléctricas. Más información en: https://t.co/mQfJ8ehmfx pic.twitter.com/LLFextTMvP — SENAPRED (@Senapred) November 29, 2025

#SENAPREDLaAraucanía Se actualiza #Alerta Temprana Preventiva para la Región de La Araucanía por evento meteorológico. Más información en:https://t.co/Rgauj41ceG pic.twitter.com/sICXhqVms0 — SENAPRED (@Senapred) November 29, 2025

El jefe del Departamento del Sistema de Alerta Temprana de Senapred, Felipe Plaza, explicó que la DMC ha emitido un aviso meteorológico por la probable generación de nubes de alto desarrollo vertical, las que podrían ocasionar vientos fuertes y tornados durante la noche de este sábado en zonas de las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, sin descartarse eventuales trombas en los sectores costeros.

Por otra parte, el organismo técnico también ha emitido avisos meteorológicos que indican posibles tormentas eléctricas entre Arica y Parinacota y Antofagasta; y, más al sur, en sectores del tramo comprendido entre las regiones de Ñuble y Aysén, las que se extenderían hasta este domingo 30 de noviembre.