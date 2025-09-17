Pronostican viento y lluvia para Isla de Pascua: Se prevén rachas de hasta 50 km/h

La Dirección Meteorológica de Chile emitió dos avisos por los fenómenos que golpearán la isla durante Fiestas Patrias.

Este miércoles, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) publicó un aviso meteorológico por probabilidad de lluvias y viento para Isla de Pascua.

El ente señaló que las precipitaciones serán “normales a moderadas” y afectarán desde la noche del viernes 19 de septiembre hasta la mañana del sábado 20 de septiembre.

Por su parte, el pronóstico de viento “normal a moderado” golpeará la isla desde la mañana del viernes 19 de septiembre hasta la madrugada del sábado 20 de septiembre.

¿Qué es un aviso meteorológico?