País clima

Pronostican tormentas eléctricas para el sur del país: ¿Qué región afectará y cuándo?

Por CNN Chile

03.11.2025 / 11:17

{alt}

Desde la DMC emitieron un aviso meteorológico, el cual se decreta cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

LDirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este lunes un aviso meteorológico por tormentas eléctricas en el sur del país.

El organismo explicó que el fenómeno es ocasionado por una “inestabilidad atmosférica”, detallando que se extenderá durante solo una jornada en la Región de La Araucanía.

¿Cuándo habrá tormentas eléctricas en la Araucanía?

  • El fenómeno se extenderá desde la tarde de hoy lunes 3 de noviembre hasta la noche de esa misma jornada.

¿En qué zonas habrá tormentas eléctricas?

  • Región de Araucanía (Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)

¿Qué es un aviso meteorológico?

  • A diferencia de una alerta o alarma, un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

DESTACAMOS

Tendencias Electrodomésticos compactos: la revolución silenciosa que redefine la vida urbana en Chile

LO ÚLTIMO

País Pronostican tormentas eléctricas en 7 regiones, incluyendo Valparaíso y la Metropolitana: ¿Cuándo ocurrirá el fenómeno?
Mortal operativo en Río de Janeiro: Policía afirma que más del 95% de los muertos tenían "vínculos" con el Comando Vermelho
Fuerte temblor remece a los habitantes de la Región de Atacama: Shoa descartó riesgo de tsunami
El alma del sur llega a Santiago: Feria “Secretos de La Araucanía” se toma el Centro Cultural La Moneda
Elecciones 2025: ¿Cómo excusarme si estoy lejos de mi lugar de votación?
Presidente Boric anuncia que "Punta Peuco deja de ser un penal especial y pasa a ser un penal común" tras toma de razón de Contraloría