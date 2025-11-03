Pronostican tormentas eléctricas para el sur del país: ¿Qué región afectará y cuándo?

Desde la DMC emitieron un aviso meteorológico, el cual se decreta cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este lunes un aviso meteorológico por tormentas eléctricas en el sur del país.

El organismo explicó que el fenómeno es ocasionado por una “inestabilidad atmosférica”, detallando que se extenderá durante solo una jornada en la Región de La Araucanía.

¿Cuándo habrá tormentas eléctricas en la Araucanía?

El fenómeno se extenderá desde la tarde de hoy lunes 3 de noviembre hasta la noche de esa misma jornada.

¿En qué zonas habrá tormentas eléctricas?

Región de Araucanía (Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)

¿Qué es un aviso meteorológico?