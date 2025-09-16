Pronostican tormentas eléctricas en el norte del país: ¿Qué regiones se verán afectadas?
Por CNN Chile
16.09.2025 / 11:57
Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) señalaron que serán dos las regiones afectadas.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este martes un aviso meteorológico por tormentas eléctricas en la zona norte del país.
¿Cuándo habrá tormentas eléctricas?
- El fenómeno se extenderá desde la mañana de hoy martes 16 de septiembre hasta la noche de esta misma jornada.
¿En qué zonas habrá tormentas eléctricas?
- Región de Arica y Parinacota (Cordillera).
- Región de Tarapacá (Cordillera)
¿Qué es un aviso meteorológico?
- A diferencia de una alerta o alarma, un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.