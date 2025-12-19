País clima

Pronostican tormentas eléctricas en cinco regiones del país: ¿Qué zonas afectará y cuándo?

Por CNN Chile

19.12.2025 / 11:53

La Dirección Meteorológica de Chile emitió dos avisos meteorológicos por las tormentas. Revisa los detalles.

Este miércoles, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos meteorológicos por tormentas eléctricas en el norte y sur del país.

En el caso del fenómeno que golpeará el norte, este estará asociado con chubascos aislados, mientras que el del sur también incluye la probabilidad de fuertes rachas de vientos locales.

¿En qué regiones y zonas habrá tormentas eléctricas?

  • Región Arica y Parinacota (Cordillera)
  • Región del Biobío (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)
  • Región de La Araucanía (Litoral, Cordillera Costa, Valle)
  • Región de Los Ríos (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera)
  • Región de Los Lagos (Cordillera Costa, Valle)

¿Cuándo tendrán lugar las tormentas eléctricas?

  • Región de Arica: desde la tarde del viernes 19 hasta la noche del sábado 20 de diciembre.
  • Región del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos: desde la tarde del sábado 20 hasta la noche del sábado 20 de diciembre.

¿Qué es un aviso meteorológico?

  • A diferencia de una alerta o alarma, un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

