Pronostican lluvias para julio en la zona central: ¿En qué zonas podría caer agua?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) presentó este miércoles una proyección de las temperaturas y precipitaciones para el trimestre julio-agosto-septiembre, junto con un monitoreo del fenómeno de El Niño.
Durante el trimestre otoñal (abril-mayo-junio), las temperaturas estuvieron en el rango promedio, a excepción de la zona central, donde estuvo más cálido. En dichos meses, las máximas rondaron los 18° C en promedio, mientras que las mínimas estuvieron entre los 4 y 5° C.
En cuanto a lluvias, en junio cayeron solo 0,7 milímetros de agua. La estación Quinta Normal registró que fue el tercer junio más seco, superado solo por 2002 y 2015.
¿Qué pasará con las lluvias para este invierno?
La DMC detalló que en el trimestre julio-agosto-septiembre habría lluvias por sobre lo normal entre las regiones de Coquimbo y Magallanes. La estación de Quinta Normal pronostica 157 mm.
Elio Brufort, meteorólogo de la institución, comentó que se espera una baja segregada que llegaría a la zona central este 4 de julio y “debería dejar precipitaciones, pero más bien de carácter débil”, que se darían entre la Región Metropolitana y Maule-Biobío.
Respecto a las temperaturas, se estima que habrá mañanas más cálidas sobre los 5° C, mientras que las máximas superarían los 18° C.
Por otro lado, el meteorólogo Matías Pino comentó que El Niño se observa “muy intenso”: “Todas las proyecciones están indicando que este calentamiento va a seguir aumentando”.
Y añadió que las proyecciones muestran que el fenómeno tendría mayor énfasis en julio-agosto-septiembre; y que “se podría esperar esta condición más lluviosa en la primavera”.
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