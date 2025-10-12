Pronostican altas temperaturas para Santiago: Máxima podría alcanzar los 30°C en algunos sectores

La Dirección Meteoróloga de Chile pronostica altas temperaturas para este lunes en el centro del país.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) entregó el pronóstico para una nueva semana de octubre.

De acuerdo con lo informado por la DMC, el lunes 13 de octubre se registrará la jornada con mayor temperaturas de la semana en Santiago.

Es así como la capital tendrá un día con cielo despejado y una máxima de 28°C, mientras la mínima será de 7°C.

Desde el martes se producirá una leve baja de las temperaturas, debido al avance de un sistema frontal sobre parte de la zona central, indican en Meteored el que arrastrará nubosidad hacia los valles interiores.

En consecuencia, el martes Santiago tendrá cielo parcial y una máxima de 25°, mientras la baja se acentúa el miércoles, día que habrá cielo cubierto y una máxima de 22°C.

Sin embargo, las temperaturas aumentarán a partir del jueves, registrando 25°C, máximas que se mantendrán en ese rango para los días viernes y sábado.