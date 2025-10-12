País el tiempo

Pronostican altas temperaturas para Santiago: Máxima podría alcanzar los 30°C en algunos sectores

Por CNN Chile

12.10.2025 / 15:53

{alt}

La Dirección Meteoróloga de Chile pronostica altas temperaturas para este lunes en el centro del país.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) entregó el pronóstico para una nueva semana de octubre.

De acuerdo con lo informado por la DMC, el lunes 13 de octubre se registrará la jornada con mayor temperaturas de la semana en Santiago.

Es así como la capital tendrá un día con cielo despejado y  una máxima de 28°C, mientras la mínima será de 7°C.

Desde el martes se producirá una leve baja de las temperaturas, debido al avance de un sistema frontal sobre parte de la zona central, indican en Meteored el que arrastrará nubosidad hacia los valles interiores.

En consecuencia, el martes Santiago tendrá cielo parcial y una máxima de 25°, mientras la baja se acentúa el miércoles, día que habrá cielo cubierto y una máxima de 22°C.

Sin embargo, las temperaturas aumentarán a partir del jueves, registrando 25°C, máximas que se mantendrán en ese rango para los días viernes y sábado.

 

 

 

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

Deportes Limache aplasta a La Serena y enfrentará a Huachipato por la final de la Copa Chile
Cierre de denuncia por violación contra José Jerí genera dudas tras su llegada a la presidencia de Perú
Partido Comunista vuelve a distanciarse de Jeannette Jara y critica premio Nobel de María Corina Machado
Boric desdramatiza dichos de Tohá sobre "alergia de la izquierda" a temas de seguridad | CNN Prime
Pronostican altas temperaturas para Santiago: Máxima podría alcanzar los 30°C en algunos sectores
PDI recupera notebooks robados al director de Paz Ciudadana tras evento en Concepción