Prohibición de baño en playas de Cartagena, El Tabo y Santo Domingo por presencia de fragata portuguesa

La Seremi de Salud de Valparaíso dictó la prohibición de actividades recreativas y de baño en todas las playas de Cartagena, El Tabo y Santo Domingo.

Durante la tarde de este lunes, la Seremi de Salud de Valparaíso anunció nuevas medidas sanitarias en el marco de la temporada estival, debido a la presencia de fragata portuguesa en la costa.

En concreto, la autoridad dictó la prohibición de actividades recreativas y de baño en todas las playas de las comunas de Cartagena, El Tabo y Santo Domingo, tras recibir una notificación de la Capitanía de Puerto de San Antonio sobre la detección de ejemplares de este organismo marino.

El seremi (s) de Salud, Carlos Zamora, advirtió que el contacto con la fragata portuguesa puede generar efectos severos en las personas.

“La picadura de la fragata portuguesa produce un fuerte dolor y enrojecimiento en la zona. Se debe lavar con agua de mar y esperar a que pasen los síntomas. Si las molestias persisten, es recomendable acudir al centro de salud más cercano”, señaló.

Por qué hay que tener cuidado con la fragata portuguesa

Según explicó el toxicólogo y director de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello, Fernando Torres, la fragata portuguesa suele confundirse con una medusa común, aunque se trata de un organismo distinto y potencialmente más peligroso.

Se reconoce por su color azulado violáceo, un flotador visible que puede alcanzar hasta 20 centímetros y largos tentáculos que pueden extenderse por varios metros.

“Es importante aclarar que no todas las medusas producen el mismo efecto. Algunas generan solo irritación leve, pero la fragata portuguesa puede provocar lesiones importantes y reacciones sistémicas”, advirtió el especialista.

Las razones del aumento de la fragata portuguesa en las costas

El aumento de estos organismos en la costa chilena se relaciona con condiciones oceanográficas como el fenómeno de El Niño, las surgencias costeras y el incremento de la temperatura del mar, factores que alteran el ecosistema marino y favorecen su desplazamiento hacia zonas de baño.

Además, tras marejadas o cambios en las corrientes, es frecuente que queden varadas en la arena.

“Incluso muertas, siguen siendo peligrosas. Sus tentáculos pueden liberar toxinas durante semanas”, recalcó Torres.

Síntomas y gravedad del contacto

La gravedad del cuadro dependerá de variables como la edad y estado de salud de la persona, la cantidad de toxina inoculada, la superficie de contacto y el número de nematocistos descargados.

El contacto con los tentáculos, tanto en el agua como en la orilla, puede provocar lesiones cutáneas dolorosas y, en algunos casos, compromiso de otros órganos.

“Las reacciones locales suelen dejar marcas lineales o serpiginosas, con enrojecimiento, edema, urticaria, vesículas y un dolor intenso inmediato. Posteriormente, las lesiones pueden evolucionar a costras que tardan semanas en cicatrizar”, aclaró el toxicólogo.

En situaciones más complejas, pueden aparecer síntomas sistémicos como dolor abdominal, náuseas, vómitos, calambres musculares, espasmos, arritmias cardíacas o broncoespasmos, especialmente en personas alérgicas o con enfermedades de base.

Qué hacer en caso de contacto con una fragata portuguesa

El especialista recomienda actuar con rapidez y evitar prácticas que puedan agravar la lesión:

Lavar la zona afectada con suero fisiológico. Si no se dispone de él, aplicar vinagre blanco doméstico durante 15 a 30 minutos para inhibir nuevas descargas de veneno (no reduce el dolor).

Retirar restos de tentáculos con guantes y pinzas. Si no se cuenta con ellos, raspar suavemente con un objeto romo, evitando el contacto directo.

No aplicar hielo ni compresas frías, ya que pueden favorecer la liberación de toxinas.

Considerar el uso de lidocaína tópica para aliviar el dolor y disminuir la descarga del veneno.

Mantener reposo e inmovilizar la zona afectada.

Evaluar la vacuna antitetánica, dado que la espora puede estar presente en la arena y el agua de mar.

Mantener la zona limpia para prevenir infecciones bacterianas.

Para el manejo del dolor y la reacción inflamatoria, se puede evaluar el uso de paracetamol o AINEs, además de corticoides tópicos y antihistamínicos orales, siempre bajo indicación médica.

Finalmente, el experto hizo un llamado a la población a respetar las banderas rojas, señaléticas y recomendaciones de la autoridad sanitaria.

“Si la playa está cerrada o con advertencias, no es una sugerencia: es una medida para evitar accidentes que pueden terminar en urgencias médicas”, concluyó.