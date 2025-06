“Produce dolor y tristeza”: Luis Hermosilla sale de prisión preventiva y relata su experiencia en Capitán Yáber

El abogado Luis Hermosilla, tras la modificación de la medida cautelar por parte de la Corte de Apelaciones de prisión preventiva a arresto domiciliario, describió su experiencia en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber y realizó un emplazamiento a la Fiscalía.

En ese contexto, expresó estar conforme con la resolución de la Corte de Santiago y aseguró que su actitud permanente ha sido de respeto hacia la actuación de los tribunales. Además, destacó el rol que ha cumplido su hermano, Juan Pablo Hermosilla, en su defensa.

“En segundo lugar, quisiera señalar que espero poder reencontrarme con mi familia con tranquilidad. Han sido más de nueve meses privados del contacto con ellos. Aquí en la cárcel uno no solo está sin libertad de desplazamiento, sino que también con altos niveles de incomunicación y de distanciamiento, lo cual produce dolor, tristeza y perjuicio no solo en aquellos que estamos respondiendo por nuestras conductas, sino también en todos aquellos que son nuestros familiares y cercanos”, sostuvo.

Sin embargo, a pesar de la alegría que siente por el cambio de medida cautelar, también comentó sentir tristeza por la situación de las personas con las que compartió en prisión.

“Capitán Yáber no es una cárcel como se dice muchas veces, como se pinta. No hay mesas de pool, no hay mesas de ping-pong. En este minuto, el frío… ustedes me ven, vengo saliendo con dos parcas porque el frío que hay adentro es muy grande. Yo no digo con esto que el resto del sistema carcelario chileno no tenga dificultades. Tiene dificultades mucho mayores que las que estoy diciendo, pero eso no justifica la circunstancia en que estamos”, describió.

Finalmente, destacó el trabajo de Gendarmería: “Es tremendamente abnegado, serio, riguroso, profesional, y respecto de quienes también estoy muy agradecido, particularmente en los momentos que he tenido dificultades de salud, que en el último tiempo se han agravado.”

