Proclamación de Johannes Kaiser: Dardos a Jeannette Jara, reproche a Chile Vamos por pensiones y presentación de su equipo

El Partido Nacional Libertario realizó la proclamación de la candidatura del diputado Johannes Kaiser. Durante la instancia, se refirió a sus contendores en la carrera presidencial y presentó los ejes de su programa de gobierno.

En una semana compleja para el diputado Johannes Kaiser, luego de que la bancada del Partido Socialista (PS) presentara ante el Tribunal Constitucional (TC) un requerimiento de destitución por sus dichos sobre el golpe de Estado en un programa de televisión, el Partido Nacional Libertario (PNL) realizó la proclamación de su candidatura en Espacio Riesco, marcando el inicio de una campaña que busca transformar profundamente la política nacional.

En un punto de prensa, Kaiser subrayó que su colectividad está marcando un hito “en la forma de hacer las cosas. Con este inicio de campaña hemos demostrado la fuerza del PNL. Fuerza con la cual vamos a ir a una primera vuelta, después a una segunda… y nos vemos en La Moneda”.

Consultado sobre sus dichos respecto a la candidata de la lista Unidad por Chile, Jeannette Jara —a quien calificó como “la expresidenta Michelle Bachelet con esteroides”— Kaiser respondió que, desde su perspectiva, el segundo gobierno de Bachelet fue pésimo: “entraron con una ‘retroexcavadora’ y dejaron pocas cosas en este país”.

Por tanto, subrayó que si la exministra de Trabajo y Previsión Social gana la carrera presidencial, “va a profundizar mucho más esa política y va a terminar de destruir no solamente nuestra economía, nuestro sistema educacional, sino también nuestra institucionalidad. Ese es el temor que tenemos”.

En cuanto a la visión del timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, quien afirmó que el hecho de no ir a primarias fue divisorio para enfrentar este proceso electoral y que, en caso de no ganar en primera vuelta, apoyaría a un candidato de la oposición, Kaiser señaló: “En primer lugar, nosotros estamos absolutamente convencidos de pasar a la segunda vuelta”.

Respecto a Ramírez, comentó que “tiene toda la razón. Si ellos hubiesen estado dispuestos a sentarse a negociar sobre un plan político común con nosotros, habríamos podido hacer primarias”. Sin embargo, acusó que “pusieron cada vez más condiciones y, al final, no se pudieron hacer primarias porque terminaron aprobando una reforma previsional que levantó a otra candidata presidencial, la señora Jara”.

Sobre el apoyo a un abanderado de la oposición en segunda vuelta, precisó que “los compromisos son recíprocos. Hasta el momento no he escuchado a ningún otro candidato decir que nos va a respaldar en esa situación. Nosotros tomaremos las decisiones en su momento, de manera que no violentemos la institucionalidad del partido”.

Los ejes de campaña

En el evento se presentaron los cuatro ejes fundamentales del programa y sus colaboradores, quienes estarán a cargo de diseñar e implementar cada propuesta.

En Educación, Susana Gómez Cortés, psicopedagoga, fundadora de Edupraxis y promotora de Contigo Aprendo.

En Salud, el doctor Aliro Galleguillos, gineco-obstetra y economista de la salud. En esta área propondrán un plan de acción de 70 días para atender a más de 4.500 pacientes oncológicos en listas de espera. Además, impulsarán un programa odontológico nacional y una reestructuración del mercado farmacéutico para reducir precios y eliminar barreras económicas en el acceso a tratamientos.

El General de División (R) Luis Felipe Cuéllar dirigirá la propuesta en seguridad, centrada “en recuperar la soberanía territorial y garantizar la paz en todo el país. Se establecerá un sistema interoperable de defensa y seguridad pública, con atención especial a zonas afectadas por el narcoterrorismo, como Arauco, Malleco y Cautín”.

Finalmente, Víctor Espinosa, PhD en Economía, será el encargado del área económica. “Se propone una drástica reducción de impuestos, eliminación de trabas burocráticas, apoyo decidido a MIPYMES y una recuperación del crecimiento económico y la transparencia”, informó la colectividad.