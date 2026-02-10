Metro de Santiago: Línea 6 vuelve a frecuencia normal tras falla de puertas en una de sus estaciones
Por CNN Chile
10.02.2026 / 08:48
Metro de Santiago informó la mañana de este lunes que la Línea 6 presenta retrasos en su frecuencia habitual debido a un problema de puertas en la estación Bío Bío.
Según indicó la empresa de transporte a las 08:33 horas, la incidencia afecta la regularidad del servicio en la línea, por lo que se recomendó a los pasajeros planificar sus viajes con anticipación y considerar tiempos adicionales de traslado.
Hasta el momento no se ha informado la hora estimada de normalización. La empresa señaló que el equipo técnico trabaja para resolver la falla y que cualquier actualización se comunicará a través de sus canales oficiales.
Actualización
A eso de las 10:00 horas, el servicio informó que se normalizó la frecuencia del tramo.