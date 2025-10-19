Tribunal dicta prisión preventiva para sospechoso de la desaparición de Krishna Aguilera

Se estableció un plazo de 120 días para la investigación.

Este domingo se llevó a cabo la formalización del hombre detenido por la desaparición de Krishna Aguilera.

En la audiencia, el Juzgado de Garantía de San Bernardo determinó dictar prisión preventiva en contra del sujeto de 44 años, de iniciales J.E.B.O., quien había sido arrestado el pasado 16 de octubre en San Bernardo.

Se decretó un plazo de 120 días para la investigación.

Al individuo se le imputa la presunta participación en el secuestro y posterior desaparición de la joven de 19 años.

También fue formalizado por el delito de lesiones leves a funcionarios de la PDI y obstrucción a la justicia.

La joven desapareció el pasado 4 de octubre en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.