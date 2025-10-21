País recoleta

Prisión preventiva para sujetos acusados de chocar contra un furgón escolar y provocar la muerte de un niño en Recoleta

Por CNN Chile

21.10.2025 / 19:41

Ambos imputados fueron formalizados esta jornada bajo los cargos de robo con violencia y homicidio consumado.

Este martes la justicia decreto prisión preventiva para Iván Esteban Gómez Obreque, de 28 años, y Claudio Enrique Gaete Quiróz, de 31 años, imputados por el fatal choque contra furgón escolar que terminó provocándole la muerte a un niño de 11 años en la comuna de Recoleta.

En concreto, los dos hombres, chilenos y mayores de edad, fueron formalizados bajos los cargos de robo con violencia y homicidio consumado.

Además, el tribunal estableció 100 días de plazo para que Fiscalía desarrolle la investigación.

Ambos imputados se encontraban escapando luego de robar un celular a una mujer, cuando impactaron el furgón escolar en la intersección de Santos Dumont con Humorista Carlos Helo, provocando la trágica muerte del menor.

El furgón escolar trasladaba aproximadamente a 15 niños de educación básica en el momento del accidente. Todos los ocupantes, incluyendo dos adultos, fueron trasladados hasta recintos asistenciales tras el hecho y fueron dados de alta durate esta jornada.

