Prisión preventiva para 11 gendarmes acusados de formar una red de tráfico de drogas en cárcel de Alto Hospicio

Los funcionarios son acusados de administrar una red de tráfico desde el centro penitenciario.

Este sábado, el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio decretó prisión preventiva para 11 gendarmes, imputados por conformar una red dedicada al tráfico de drogas.

La investigación, que está dirigida por la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de Tarapacá junto a la PDI Y Gendarmería, apunta a que la organización operaba desde el interior de la cárcel.

Los imputados fueron formalizados por los delitos de asociación criminal, lavado de activos, microtráfico y cohecho reiterado.

Trinidad Steinert, fiscal regional de Tarapacá, señaló que el juez determinó la medida cautelar “acogiendo los argumentos del Ministerio Público”, entendiendo que “la libertad de los imputados era peligrosa para la seguridad de la sociedad”.

Otros tres funcionarios quedaron con arresto domiciliario total y arraigo nacional. En uno de esos casos, la Fiscalía apeló inmediatamente, por lo que la Corte de Apelaciones de Iquique tendrá que definir si corresponde la prisión preventiva.

Por otro lado, tres civiles detenidos durante el operativo también quedaron sujetos a arresto domiciliario total y arraigo nacional, según la petición de Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado.

Desde el tribunal establecieron un plazo de 180 días para desarrollar la investigación.